Isabel Pantoja ha celebrado uno de sus cumpleaños más tristes. Aunque en el terreno profesional, la tonadillera todavía celebra el éxito de sus conciertos en Latinoamérica y en su actuación en la gala Míster Gay 2022, en el plano personal las cosas no le van tan bien. Este 2 de agosto, la cantante cumplió 66 años, y en una fecha tan especial no salió de Cantora. Es el primer cumpleaños que pasa tras la muerte de su madre, que falleció el 29 de septiembre de 2021, y la que estaba muy unida. A eso habría que sumar el distanciamiento que todavía mantiene con su hijo, Kiko Rivera. Ambas circunstancias han hecho que Isabel soplase las velas en 'petit comité': solo junto a su hija Isa Pantoja y el hijo de esta, Albertito; su hermano Agustín; y un par de amigos que llevan varios días en Cantora, entre ellos su peluquero de confianza.

Fue Isa, quien tras pasar la tarde con su madre, comentó que la tonadillera estaba "bien" y "contenta". Atrás han quedado los años en los que Cantora se convertía en un ir y venir de amigos y fans de la cantante, que se acercaban hasta la finca para celebrar junto a la tonadillera una fecha tan especial. En la celebración hubo dos grandes ausencias, las de Kiko Rivera y Anabel Pantoja. La del Dj estaba prácticamente confirmada -el hijo de la canante prefirió hacer un directo de fútbol con sus seguidores-, mientras que la falta de Anabel fue una sorpresa ya que la influencer había viajado a primera hora de la mañana hasta Sevilla para ver a su familia tras su paso por 'Supervivientes' y todo parecía indicar que sería una de las invitadas a Cantora. De hecho, la intención de Anabel, según ha desvelado Marisa Martín-Blázquez en 'El programa del verano' era cenar con su tía en Cantora.

