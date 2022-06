Isabel Pantoja recibirá un reconocimiento que le hace feliz. Tras el éxito de su gira Latinoamericana, la cantante parece que recupera las ganas de vivir y trabajar y será una de las estrellas de las fiestas del Madrid Orgullo 2022. Este sábado 8 de julio, a partir de las ocho de la tarde, la tonadillera participará en la gala 'Mr Gay 2022' que se celebrará en la Plaza de España de la capital. La madre de Kiko Rivera recibirá un premio "por su trayectoria y cercanía con el colectivo LGTBI" y la organización adelanta que la cantante protagonizará una gran sorpresa para todos los asistentes. El diario 'ABC' avanzan que la sorpresa podría ser una actuación en directo en la que cantaría su tema 'Enamórate', que en sus recitales dedica al público gay. Descubre a las famosas lesbianas más influyentes de España.

Isabel Pantoja, que ha comenzado a pagar algunas de sus deudas económicas, está muy emocionada con el reconocimiento y ya ha aceptado la invitación. Al parecer, su actuación en la gala, donde se elegirá a 'Mr Gay España 2022' y que será presentada por Luján Argüelles y Omar Suárez, será de manera desinteresada. La madre de Isa Pantoja será el plato fuerte de la noche pero no el único ya que se espera las actuaciones de 'WRS' con su tema 'Llámame' o Cristina Ramos. Mejores series y películas para celebrar el Día del Orgullo.

Isabel Pantoja parece que se ha centrado en su carrera profesional tras los difíciles momentos que ha vivido en el último año. A la muerte de su madre, doña Ana, se unió un nuevo juicio en el que salió absuelta y la no relación con su hijo, Kiko Rivera, a quien envió un mensaje durante sus conciertos en Argentina.

