Edurne comunicó hace unas semanas que debido a un problema de salud se veía obligada a cancelar la gira su último álbum, 'Catarsis Deluxe'. A través de su cuenta de Instagram, la madrileña comunicaba a sus fans, el pasado 8 de junio, que tras el concierto de 'Dial Únicos' se encontraba un poco regular y el médico le pidió reposo vocal. A finales del mes de julio, la cantante anunció la ansiada noticia que sus fans estaban esperando: "Hoy he tenido revisión en el otorrino. ¡¡Buenas noticias!! He mejorado mucho", escribía Edurne haciendo ver que se encuentra más ilusionada tras su cita médica. Ahora podemos conocer que la artista ha vuelto a subirse por fin a un escenario y no puede estar más feliz.

Este martes 2 de agosto una de las componentes del jurado de 'Got Talent'​​ volvía a cantar con más fuerza que nunca y con un nuevo cambio de look. El reencuentro de la artista con sus seguidores tuvo lugar en el arranque de las fiestas de María Pita en A Coruña, ante una plaza abarrotada que celebraba su regreso con una gran acogida. Con este pistoletazo de salida, Edurne continúa su gira, tras un corto parón por reposo vocal y completamente recuperada, para seguir haciendo vibrar a sus fans con su show más especial y energías renovadas.

“Después de estas semanas de parón que he tenido, para mí ha sido un concierto muy especial. Ya estoy de vuelta y quería agradeceros que estuvierais esta noche conmigo y por hacerme tan feliz”, mostraba su agradecimiento la artista a los presentes en la Plaza María Pita en su feliz regreso a los escenarios.

Edurne continuará con su gira durante los meses de agosto y septiembre haciendo parada en ciudades como Lugo, Gran Canaria, Guadalajara, Cantabria, Zaragoza, Valladolid, Burgos y Murcia, entre muchas otras.

