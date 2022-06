Parece que Edurne tiene malas noticias con respecto a su nueva gira. El pasado mes de abril, la artista comenzó su gira para promocionar su último álbum, 'Catarsis Deluxe', pero esta se ha visto empañada por problemas de salud de la cantante. A través de su cuenta de Instagram, donde acumula casi 2 millones de seguidores, la madrileña comunicaba a sus fans el percance.

La pandemia azotó todos los sectores de la economía nacional e internacional, entre ellos el mundo de la música se vio muy afectada por el gran parón. Los artistas y quiénes les acompañan para que sus giras, discos, conciertos y promociones salgan bien, se encontraron en una situación de caos total que parece que ya se ha acabado, pero existen otros motivos por los que sus trabajos se puedan cancelar. Así ha sido el caso de Edurne, que aunque está pasando un el mejor momento de su vida gracias a su pequeña Yanay, su carrera profesional se ha visto afectada por enfermedad.

Edurne ha tenido que cancelar los conciertos programados para Getafe y las Fiestas de Moncloa en Madrid. "Tengo que contaros que el otro día tras el concierto de "Dial Únicos" me encontraba un poco regular y el médico me ha pedido unas semanas de reposo vocal sin cantar.. así que lamentablemente tengo que cancelar los dos conciertos de este finde...", explicaba la novia de David De Gea. La intérprete confiesa que "le da me da mucha pena pero que promete intentar retomarlos muy pronto". Desde DIEZ MINUTOS le deseamos una rápida recuperación.

