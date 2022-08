Lydia Lozano y su marido Charly disfrutan de unas increíbles vacaciones en Ibiza

Lydia Lozano ha dado comienzo a sus ansiadas vacaciones de verano. El lugar escogido por la colaboradora de 'Sálvame' para coger fuerzas antes de tener que volver al trabajo ha sido Ibiza. Sin duda, un lugar de moda entre los famosos, y es que cada año son muchos los que optan por ir a la isla pitiusa a desconectar. De hecho, este año ya hemos podido ver en este lugar a Fonsi Nieto junto a su nueva pareja, a Victoria Federica presumiendo de bikini y peinado 'afro' o a Alba Carrillo, que pasó allí unos increíbles días con amigos.

En su caso, Lydia Lozano ha escogido realizar este viaje junto a su mayor apoyo y la persona que mejor le conoce: su marido Charly. La pareja ha aterrizado de lo más feliz en Ibiza, donde tienen pensando pasar unos días, luciendo unos 'looks' de lo más veraniegos. Por un lado, el marido de la colaboradora ha optado por llevar unos pantalones 'beige' junto a una camisa azul con estampados que llevaba remangada y por fuera del pantalón.

Por su parte, la colaboradora ha lucido un conjunto de dos piezas compuesto por una blusa de manga corta y pantalón de corte recto en tono púrpura, ambos con estampados de lo más llamativos. Sin duda, unas prendas de lo más ligeras y 'fresquitas' para afrontar las altas temperaturas. Además, también ha decidido llevar un sombrero de rafia para cubrirse la cabeza y unas gafas de sol.

Sin duda, un estilismo muy veraniego que ha completado con varios bolsos. Una de las cosas que más han llamado la atención ha sido el color que ha escogido para pintarse las uñas. Lydia Lozano ha optado por un tono de lo más llamativo que está siendo tendencia este verano y que resaltará todavía más su moreno.

Tras su llegada a Ibiza la pareja se ha encontrado con una amiga con la que estuvieron conversando un tiempo. Ahora, se disponen a disfrutar al máximo de unos días de descanso antes de volver de nuevo a la rutina.

