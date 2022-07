Alba Carrillo ha dado por inaugurado oficialmente su verano, que para ella no comienza en junio sino cuando se pone morena y se le empieza a notar la marca del bañador. Un bronceado del que ha presumido en Ibiza, isla que también han elegido otros famosos como Manuel Martos y Amelia Bono. Alba ha viajado junto a dos de sus amigos de toda la vida y sus mujeres. La modelo se lo ha pasado en grande tomando en sol, pasando el día en altamar en Formentera y comiendo en los restaurantes de moda de la isla. Tan bien se lo está pasando que compartió esta reflexión con la que demuestra su desconexión total: "Me estoy tomando muy en serio, tomarme todo menos seriamente".

Gtres

La colaboradora televisiva ha explicado que está pasando estos días junto a "Nacho y Fer (Beni) son mis amigos desde hace 30 años y tienen unas mujeres maravillosas que entienden perfectamente que los hombres y las mujeres pueden, deben y tienen que ser amigos. Y, ahora, ellas también lo son. Siempre lo he dicho y lo repito: Soy muy afortunada".

Gtres

La modelo presumió de tipazo con un original bañador estampado de flores con volantes en la cintura y lazada en la espalda de la firma Como un pez en el agua y que cuesta 180 €. Una prenda que combinó con una totalla-pareo naranja. Para pasar el día en altamar, optó por un bikini azul con rayas blancas.

Gtres

A diferencia de sus amigos, que han viajado con sus parejas, Alba lo ha hecho en solitario. En septiembre de 2021, tras dos años de relación, anunció su ruptura con el presentador Santi Burgoa, y aunque mantienen una buena relación, no parece que la modelo piense en una segunda oportunidad. De hecho, la colaboradora televisiva ha repetido en varias ocasiones que piensa en ser madre soltera.

