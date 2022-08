Fonsi Nieto y Maider Barthe están disfrutando al máximo de su primer verano como pareja. Hace tan solo unos meses que el expiloto confirmaba su ruptura con Marta Castro tras casi cinco años de matrimonio y un hijo en común. Ahora, el Dj parece haberse recuperado completamente de esta separación, volviendo a encontrar el amor junto a la periodista deportiva de MotosGP. De esta forma, juntos han protagonizado unas instantáneas de lo más románticas en las que se puede ver la gran complicidad que existe entre ellos.

Al igual que otros famosos como Alba Díaz, Victoria Federica o Amelia Bono y Manuel Martos, la pareja ha elegido Ibiza para pasar unos días de descanso disfrutando de la playa. Sin duda, un lugar muy especial para Fonsi Nieto que le trae muy buenos recuerdos. De hecho, tan importante es para él que incluso fue el destino elegido para celebrar su boda con Marta Castro.

Ahora, ha regresado junto a su nueva pareja, Maider Barthe. La periodista ha elegido para este día de playa un bikini blanco muy favorecedor, un 'look' que ha completado con un moño desenfadado. Por su parte, Fonsi Nieto ha lucido cuerpazo a sus 43 años de edad, demostrando que se encuentra en uno de sus mejores momentos físicos.

Durante este día de playa hemos podido ver a la pareja dedicarse numerosas muestras de cariño. De hecho, durante el 'chapuzón' que se han dado en el mar se les ha visto en todo momento abrazados mientras Fonsi Nieto daba numerosos besos a su chica. Una instantánea con la que queda constancia de lo enamorado que está de ella y del bonito momento que están viviendo en su relación.

Sin duda, unos días de en sueño que pronto llegarán a su fin, y es que ambos deben poner rumbo en poco tiempo a Inglaterra para acudir a la competición de motos que se celebrará en Silverstone, donde podrán disfrutar juntos de la pasión que ambos sienten por este deporte.

