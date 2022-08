Mucho se ha hablado de la tensa relación entre Fidel Albiac y José Ortega Cano y de las discusiones que ambos podrían haber tenido. Rocío Carrasco, en una nueva entrega de su documental 'En el nombre de Rocío', revela el motivo de la única vez en la que su marido y el torero discutieron y no fue en Miami como se ha rumoreado, sino en Houston, durante el segundo ingreso de Rocío Jurado. En este capítulo, la hija de la tonadillera habla de la actitud de su familia mediática durante el ingreso de su madre. "Parecía que iban a ver quién tenía más puntos, quién agradaba más, pero le pedían dinero hasta para la gasolina. Una situación dantesca, asquerosa, da grima", afirma Rocío, que cuenta como durante en ese tiempo su madre empieza a mandarle mensaje subliminales sobre ellos.

La madre de Rocío Flores desvela cómo se comportaban Amador Mohedano, Gloria, José Antonio y José Ortega Cano. Sobre el viudo de su madre, del que ya dijo que su madre se hubiera divorciados si no hubiese adoptado, desvela ahora que "José, en el momento en el que mi madre ingresa en Houston, cae empicado y se le acrecenta un problema que él ya tenía. José estaba ausente. Había dolor, por como ella estaba, y conciencia. Hablo de saber que no ha hecho las cosas correctamente".

Es entonces cuando Rocío Jurado le dijo una de las frases que se filtró a la prensa. "Ni aquí me vas a respetar", le dijo la tonadillera a su marido. Según Rocío Carrasco, su madre "sabedora del problema que tenía Ortega quería tenerle controlado, para que no tuviese problemas". Y desvela como un día fue a buscarle y se lo encontró tumbado en unas sillas en un pasillo del hospital y le pidió que fuese a la habitación su madre. Una situación que provocó la única discusión de Fidel y el torero.

"Yo ese día tuve un problemita con él", revela Rocío. "Al llegar al apartamento del hospital me dice que quién soy yo, tuvimos nuestras palabras y la conversación termina cuando él me dice: 'Tú me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer cuando tú estás matando a tu madre'. Fidel en ese momento le dice a José: 'Estamos en un piso treinta y pico, si le vuelves a decir eso a mi muje, me bajo contigo para abajo". La hija de 'La Más Grande' afirma que empezó a "llorar como una niña pequeña. Un día antes mi madre había empezado con los ataques de amonio y yo pensaba se había ido de este mundo sin conocerme y no había podido despedirme de ella. Esa es la única discusión real entre Fidel y Ortega.

También desvela que nunca contó esta discusión a su madre.



