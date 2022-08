Ana Luque reconoce estar "muy apenada" por el distanciamiento con Olga Moreno. La concursante de 'Supervivientes 2022', que más ha dado que hablar esta edición por su carácter inocente y divertido, ha visitado el plató de 'El programa del verano' para hablar de su paso por el reality y sobre todo, desvelar el punto en el que se encuentra su amistad con la exmujer de Antonio David Flores. Ana se dio a conocer como defensora de Olga, cuando esta participó en el concurso en 2021 y lo que parecía una solidad amistad se ha roto después de que la malagueña dijese sentirse decepcionada por Olga. Ana cree que si su amiga la hubiera defendido más, ella habría llegado a la final.

Con la sinceridad que la hemos visto en Honduras, Ana ha confesado que su amistad en 'stand by' y cuando le preguntan si siguen siendo amiga confiesa con tristeza: "Eso espero. Espero que cuando venga de sus vacaciones en Ibiza tengamos una conversación porque no me gustaría romper una amistad por esa tontería. Hay cosas peores en la vida".

Captura TV

Ana Luque afirma estar "muy apenada" por toda esta situación, pero según le ha advertido Isabel Rábago, va a seguir en stand-by: "Me han dicho que ese encuentro no te lo va a conceder porque está muy dolida contigo". No solo porque Ana haya dicho que está decepcionada con ella, también por no haberle consultado que iba a ir a 'Supervivientes' antes de cerrar su fichaje. "Yo lo consulté con mi marido, mis hijas, mi padre. Fui a ese programa por ser Ana Luque, no por ser amiga de Olga Moreno", ha dicho ella.

Sobre su paso por la isla reconoce que se lleva grandes amigos como Nacho Palau, Anabel Pantoja y Alejandro Nieto.

Captura TV

Captura TV

Captura TV

