Alejandro Nieto se ha proclamado ganador de la edición de 2022 de 'Supervivientes'. Jorge Javier Vázquez ha sido el encargado de anunciar el nombre del concursante que se ha llevado la victoria en una reñida final en la que se ha enfrentado a Marta Peñate. Un momento muy emocionante en el que la tensión se ha mantenido hasta el final, y es que había muchas dudas sobre quién sería este año el que se convertiría en el flamante ganador.

Lo cierto es que la final ha estado protagonizada por grandes momentos que han sido de lo más comentados, como el impresionante 'look' que ha lucido Lara Álvarez, el inconveniente que ha sufrido Alejandro Nieto en la prueba final de 'Supervivientes' o el frío reencuentro entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Ahora, con la victoria del novio de Tania Medina todos los participantes de esta edición ponen fin a esta experiencia extrema, que para algunos de ellos ha llegado a durar más de 90 días.

Telecinco

Sin duda, una de las cosas que más han llamado la atención en esta final es que la ganadora de la edición anterior, Olga Moreno, no ha acudido a hacer entrega del cheque de 200.000 euros, algo que se había convertido en una tradición en el concurso. Lo cierto es que la ex pareja de Antonio David Flores ya advirtió de que no acudiría al programa debido a los problemas que había tenido con Jorge Javier. Un hecho que ha provocado que sea Lara Álvarez la encargada de entregarlo.

Lo cierto es que tanto Alejandro Nieto como Marta Peñate han conseguido ganarse un hueco en esta gran final gracias al concurso que han hecho. Por un lado, la novia de Tony Spina logró superar su miedo a la soledad y al mar durante las largas semanas que tuvo que vivir como parásito en el palafito tras ser expulsada. Por su parte, Alejandro Nieto ha ido superando los distintos retos que le han ido poniendo en el concurso, convirtiéndose en el mejor pescador de la edición.

Telecinco

Finalmente, él ha sido el elegido por la audiencia para proclamarse ganador de esta edición. Un momento muy emocionante en el que Alejandro Nieto no ha podido parar de gritar y abrazar a todos sus seres queridos al conocer la noticia. Lo cierto es que el superviviente ya reconoció que para él era muy importante ganar, ya que quiere destinar el dinero a darle "una mejor vida" a su hijo. "Voy a darle un buen uso", desvelaba antes de saber que finalmente el premio sería suyo.

