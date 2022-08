Superviviente de cáncer, Terelu Campos fue una de las primeras presentadoras que no ocultó la enfermedad que padecía en el momento en el que le fue diagnosticada. Tras una larga batalla y un conato de regreso, la hija de María Teresa Campos se ha recuperado completamente de aquel cáncer de mama que la dejó retirada de la pantalla durante un tiempo, como le ha ocurrido a Ana Rosa Quintana. Una lucha y, sobre todo, una visibilidad de la enfermedad que la Asociación contra el Cáncer le ha querido premiar en la XXXVII Cena benéfica AECC en Marbella.

Este 6 de agosto la Finca La Concepción ha acogido la gala de la asociación estatal que ha celebrado la primera entrega de este premio con el objetivo reconocer la aportación que hagan personas o instituciones en la normalización de la palabra cáncer. Una gala presentada por la presentadora Eva Ruíz y el coreógrafo y amigo de Terelu, Poty Castillo, quien se ha deshecho en mimos y halagos a su compañera desde el mismo photocall.

Acompañando a Terelu se encontraban su hija, Alejandra Rubio, y su cuñado, quienes han estado con ella antes y después de subir al escenario.

También ha estado presente María del Monte, quien ha guiado la tradicional rifa benéfica que ha tenido lugar tras la entrega de premios despertando las carcajadas de todos los que coincidían con ella. Para la ocasión ha lucido un traje de chaqueta azul celeste con un detalle muy andaluz: un capote de torero en el hombro.

Finalmente, la ceremonia ha concluido con la actuación de José Manuel Soto y Benedetta Caretta, cantante de origen veneciano; además de la concursante de La Voz, Yanela Brooks y el DJ Kike Verdeal, asiduo del Starlite Marbella.

