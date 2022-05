Ana Rosa Quintana habla de su lucha contra el cáncer en 'Planeta Calleja'. Joaquín Prat era el protagonista de la aventura y, junto a Jesús Calleja, descubrió los sitios más espectaculares de las Azores. Un momento inolvidable donde también pudimos ver al presentador sincerarse sobre su "traumática" separación. Tras pasar un día entero entre delfines, Joaquín desveló la especial relación que mantiene con su 'jefa' de 'El programa de Ana Rosa' y contó cómo estaba llevando su lucha contra el cáncer de mama. "Ana es una campeona. Somos muy amigos. Yo a Ana la veo como una hermana mayor. Es la madrina de mi hijo" y, para que Jesús comprobara 'in situ' cómo estaba la periodista, decidió descolgar el teléfono y llamarla.

En una breve conversación telefónica que tuvo lugar durante la grabación del programa el pasado marzo, Ana Rosa Quintana les explicó a Joaquín Prat y Jesús Calleja cómo se encontraba. "Yo estoy bien y fenomenal. Estoy terminando mi clase de gimnasia" aseguraba mientras el aventurero le preguntaba por su vuelta al trabajo. "La verdad es que ganas no me faltan, sobre todo con todo lo que está pasando ahora" decía aunque reconocía que todavía iba a tener que esperar. "Me queda un traguito que pasar" reconocía. Con estas palabras, Ana Rosa podría referirse a la operación a la que se sometió semanas después de esta grabación el pasado abril y que salió fenomenal.

Ana Rosa hizo gala de su buen ánimo ante la enfermedad y dijo sentirse "bastante optimista". "Yo no creo que la vida me vaya a cambiar mucho. A lo mejor me hago mejor persona. Eso lo decimos todos siempre", aseguraba divertida. Jesús Calleja aprovechó la ocasión para invitarla a la nueva temporada de 'Planeta Calleja'. "Díselo a Vasile que me vaya una semana" bromeaba añadiendo "bueno, ahora me he ido seis meses y no pasa nada", reconocía. ¿Se atreverá a vivir una aventura con Jesús Calleja en el futuro?

Lo cierto es que en 'El Programa de Ana Rosa' todos sus compañeros le echan mucho de menos. De hecho, todos los días finalizan el programa mandándole un fuerte abrazo y deseando que pronto pueda volver a estar con ellos. "Llevo 12 años currando con ella, ni un grito. Solo una vez me puso en mi sitio, me lo merecía", le ha confesado Joaquín Prat a Jesús Calleja dejando claro lo importante que es para él Ana Rosa. Ahora, con esta llamada telefónica, Ana Rosa Quintana ha dejado claro que está mucho más recuperada y con muchas ganas de volver a estar junto a sus compañeros.

