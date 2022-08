Ester Expósito y Nico Furtado desmienten los rumores de ruptura. La pareja se ha dejado ver en el aeropuerto de Madrid de lo más acaramelada. Después de que se diese por sentado que la pareja había puesto punto y final su relación, ellos no habían dado señales de vida hasta ahora. La protagonista de 'Élite' y el actor uruguayo llevan casi un año de relación aunque han sido contadas las veces que se han dejado ver juntos. Eso si, sí que han sido varias las imágenes que han compartido en sus redes sociales presumiendo de su amor y de sus escapas juntos. También ha habido alguna declaración de amor en público.

La relación de Ester y Nico la conocimos a principios de noviembre de 2021, cuando se dejaron ver paseando por las calles de Madrid. Desde entonces, les hemos visto disfrutando de vacaciones en pareja en la tierra natal del intérprete; con amigos de fiesta o en celebraciones especiales como el cumpleaños de la actriz, donde el grito por su amor por la guapa actriz española.

Aunque hacía meses que no se dejaban ver juntos, ni compartían nada en redes sociales que nos diese pistas de que su relación seguía adelante. Ahora, se han dejado ver abrazados en el aeropuerto de Madrid. Seguramente poniendo rumbo a alguna escapada romántica fuera o dentro de nuestras fronteras. Parece que Ester se ha llevado a Nico a conocer Galicia, uno de sus lugares favoritos de España y del que el actor se ha enamorado.

Tanto Ester como Nico se han decantado por looks informales y cómodos para las horas de vuelo que les esperaban. Mientras él llevaba una gorra blanco y una camiseta de manga corta del mismo color. La actriz española ha lucido una blusa blanca y un bucket amarillo.

