Dani Martín ha hecho un importante llamamiento. El cantante ha anunciado a través de sus redes sociales que ha sido víctima de un importante robo este sábado y es que alguien le ha arrebatado su cartera. Lejos del valor económico, el artista se ha mostrado muy dolido por el valor sentimental de uno de los elementos que tenía en la cartera y por el que ha hecho un llamamiento para que se le devuelva sano y a salvo y es que se trata de una fotografía muy especial.

"Buenos días a todos, amigos. Antes de ayer me robaron la cartera, con el DNI, permiso de conducir, tarjetas de crédito, la tarjeta de la seguridad social, que en realidad no valen para nada, porque no pudieron hacer ningún tipo de pago", explicaba a través de una serie de stories el cantante quien se mostraba muy afectado por la desaparición de este elemento que pidió poder recuperar de alguna forma.

Dani Martín y Camilo en un concierto en Madrid Gtres

"Lo que más me duele, es que llevaba dentro una foto de mi hermana, preciosa. Si a alguien se le ocurre devolverla, porque en realidad no quiere para nada eso, y yo sí, ya que tiene mucho valor para mí… le pediría que lo pensara, las tarjetas están dadas de baja", ha pedido el cantante. "Si se quiere quedar con el DNI, porque le hace ilusión, que lo haga. Pero vamos, me parece asqueroso".

Y es que la hermana de Dani Martín falleció en 2009 de forma repentina a causa de un derrame cerebral. Un duro golpe para el artista que enfrentó la pérdida de la joven, a la que estaba muy unida, con 32 años, tanto es así que le ha dedicado varias canciones como 'Como me gustaría contarte' o 'Mi lamento'. Una pérdida de la que aún tiene heridas abiertas: "Me hubiera gustado haber sufrido el duelo de la muerte de mi hermana como hermano y no poniéndome en el rol de padre de mis padres. Creo que los duelos hay que vivirlos y los golpes hay que encajarlos como corresponden y eso, a veces, las personas somos como más duras e intentamos sobreponernos”, llegó a asegurar en TVE.

