Carolina Cerezuela ha sido distinguida como 'Mallorquina del verano'. Nació en Elche pero lleva más de una década viviendo en la isla balear junto a su marido, el tenista Carlos Moya, y sus tres hijos."Yo diría que no solo solo mallorquina de verano, sino una mallorquina de todas las temporadas, pero este reconocimiento que me dais lo recibo como un regalo, porque Mallorca es un cachito de mi vida, aquí está mi hogar", decía agradecida y emocionada al recoger este premio, en la espectacular terraza de la Suite 704 del hotel GPRO Valparaíso de Palma. Un evento en el que estuvo acompañada de su marido. "Le voy a hacer la competencia a Moyá con mi trofeo en la estantería", bromeaba mordiendo el galardón, como si fuera Rafa Nadal.

Carolina mantiene muy buena relación con Nadal -cuyo entrenador es Carlos Moyá-y su mujer, Mery Perelló. De ahí que no sea extraño que la presentadora haya felicitado a su amiga. "He felicitado a Mery, por supuesto", nos confiesa en el vídeo. Aunque no quiere dar más detalles del embarazo de Xisca: "Con todo el cariño del mundo no me compete hablar de ella".

Carolina Cerezuela posó junto a su marido, Carlos Moyá, a su llegada. Gtres

En el vídeo, que puedes ver arriba, Carolina Cerezuela nos reconoce que este año "ha sido súper bonito a nivel personal y profesional, veníamos de unos años convulsos por la pandemia y hemos empezado a ver la luz y he dado un paso adelante en la profesión que había dejado ralentizada". Y es que la actriz, cantante y presentadora ha vuelto a televisión con el concurso 'Esta noche gano y0', que copresenta junto a Christian Gálvez. "El programa me ha dejado un sabor para querer repetir y la adrenalina de querer volver a la tele", nos cuenta.

