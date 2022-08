Salir de la zona de confort es algo que se escucha mucho. Es bastante recomendable, ya que creces como personas y superas miedos. Ese lema se lo ha aplicado Ana Milán, que sin pensárselo dos veces, cogía su maleta y ponía rumbo a Sydney para practicar su inglés. Para tener un verano diferente, la actriz pedía hace dos semanas ayuda por su cuenta de twitter porque no sabía cuál era el mejor destino para conseguir su meta. Muchos le hablaban de Irlanda, Canadá o Londres pero finalmente la actriz se decantaba por Australia para emprender su gran aventura.

¿Y cómo le va esta nueva experiencia a Ana Milán? La actriz está siendo muy activa por sus redes desde el inicio de la pandemia y ha querido explicarlo todo con pelos y señales. "Primer día, sin jet lag ni nada que se le parezca. Con la alegría en el cuerpo y pájaros en la cabeza. He salido a las 8am y ya estoy enamorada de esta ciudad", contaba la actriz nada más pisar Sydney.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Irse a un país extranjero siempre causa respeto y algún que otro miedo, pero parece que Ana Milán ha sentido amor a primera vista. Tal y como cuenta la actriz, esta aventura está siendo única y es una de las mejores decisiones que ha tomado en mucho tiempo. En un segundo post de Instagram, la actriz confesaba que se sentía rara pero a la vez como una persona nueva: "Es una sensación extraña lo de volver a clase, lo de hacer excursiones, lo de pertenecer a un grupo que no conoces de nada pero que de golpe pasan a ser tus compañeros de viaje. Si existe lo de salir de la zona de confort es esto sin duda. Nada conocido. Todo por conocer. Estoy realmente emocionada…".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Le he estado enseñando a varios compañeros dónde está España y varios me han dicho que sobre todo conocen “La Casa de Papel”. Os escribí esto sentada en el jardín botánico, un oasis en mitad de la ciudad. Una señora oriental me ha preguntado si quería una foto, le he dicho que sí y después le he dicho: Thank you, madam. A lo que creo que ella me ha contestado que de madam nada, que tenemos la misma edad. No la teníamos. Creo. Al menos por unos meses", continuaba contando Milán con su toque de humor tan característico.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io