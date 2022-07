Si Ana Milán es algo, además de una mujer con dos dedos de frente, es que es también un icono de estilo. La actriz ha sumado enteros en sus seguidores de Instagram, y no sólo por sus razonamientos, sus afirmaciones y, sobre todo, su humor, sino que también hay una parte de su 'fandom' que la sigue porque le gusta su estilo, algo a lo que nos sumamos completamente. De hecho, la actriz ha roto Instagram con un post en el que luce un precioso vestido rosa de lino con bordados tipo caftán, y no hemos parado hasta encontrarlo. Hace unos días sorprendía con un bikini en el que no hemos dejado de pensar y también con un vestido 'midi' a cuadros Vichy de Sfera que era una maravilla.

Se trata de la firma marbellí Dos Malinches, cuyas propietarias, Ana y Alicia, han optado por apostar por el saber hacer de las mujeres indígenas mexicanas, que son las que hacen los vestidos. La firma, que ya han lucido otras famosas como Vicky Martín Berrocal, se puede encontrar en nuestro país en espacios como El Corte Inglés, aunque si te gusta el vestido de Ana Milán pero no puedes invertir los 240 euros de su precio, hemos encontrado este otro en la misma tienda por sólo 42,45. Aprovecha ahora, ¡que está rebajado!

El Corte Inglés Vestido caftán rosa con bordados El Corte Inglés 42,45 € Comprar

Por supuesto, si te quieres hacer con algo de la marca original que luce Ana Milán, también tienes la opción de apostar por un . ¡Perfecto para los días de verano! Y si aún con todo prefieres el original que luce Ana, de 250€, puedes encontrar el vestido Juliana en rosa y rojo en la web de Dos Malinches.

Sin duda, Ana está en un gran momento. Ha estrenado su podcast 'La vida y tal' hace sólo un mes de la mano del joven abogado con vocación de interiorista Sebastián Gallego, y entre los dos intentan solucionar los problemas personales de toda una generación mientras divagan. Sin embargo, las vacaciones para Ana Milán son sagradas, y hace unos días pudimos verla acompañada de Cayetana Guillén-Cuervo en las playas de Ibiza pasándoselo pipa.

