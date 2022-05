El verano está a la vuelta de la esquina y no son pocos los famosos que se están preparando para lucir perfectos en las portadas de las revistas. Nunca sabes cuando te puede llegar un paparazzi o cuándo un amigo puede subir una fotografía a sus redes sociales que aparezca en todas partes. Por eso Kiko Hernández no ha dudado en pasar de nuevo por la clínica de cirugía de confianza para realizarse una intervención en la cara, con la que lucir mejor estas vacaciones.

Nuestro colaborador, que hace un análisis del reality de 'Supervivientes' cada semana en nuestra web, se ha decantado por un lifting sin cirugía, una técnica que reafirma y tonifica la piel sin necesidad de una operación. A través de más de 550 impulsos de radiofrecuencia, la piel queda reafirmada y se previene y combate la flacidez. Además, redensifica, estimula y genera colágeno con el que poder mantener la piel tersa más tiempo de una forma natural. Son todo ventajas. Por eso no es de extrañar que Kiko Hernández se haya decantado por esta técnica.

Sin embargo no es apta para todos los bolsillos, como bien podíamos imaginar. Solo el tratamiento, que consta de una única sesión supera los 1.500€ en oferta, tal y como indica la propia clínica en los comentarios de su post. Aunque este no es el primer retoque estético al que se ha sometido Kiko Hernández ni ha sido el primer famoso en someterse a esta técnica. Makoke y Belén Ro, gran amiga también de Kiko Hernández, han sido solo algunos de los nombres propios que se han sometido a un lifting sin cirugía del cual se prometen resultados en 15 días.

