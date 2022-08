nuria fergó y juan pablo lauro, las fotos de sus primeras vacaciones juntos

Nuria Fergó es una mujer renovada, y todo gracias al hombre que ha llegado a su vida: Juan Pablo Lauro. La cantante confirmaba su relación con el ex de Irene Villa hace sólo unos días a través de las redes sociales, con una romántica foto en la que los dos aparecen besándose sobre una preciosa frase escrita por la intérprete de 'Brisa de esperanza': "Amor con todas las letras. Amor que llega para quedarse".



Los dos tortolitos se han marchado nada menos que a Mallorca, una isla, junto a Ibiza, Menorca y Formentera, repleta de famosos en estos meses. Los dos tomaron el sol, se dieron un chapuzón y también tuvieron momentos para el arrumaco, aunque Nuria y Juan Pablo no son precisamente una pareja 'pegajosa': él tomó tranquilamente el sol en su silla y ella se tumbó en la toalla sobre la arena a escuchar música con auriculares.

El día de playa, sin embargo, no duró demasiado, y es que las ventosas playas de Mallorca obligaron a la pareja a recoger los bártulos: Fergó incluso tuvo que pelearse con la rebelde sombrilla mientras su chico la miraba con ojos divertidos.

La pareja, así, ha aprovechado la época estival para hacer un viaje solos. Se trata de sus primeras vacaciones como pareja, al menos que sepamos, ya que ninguno de los dos ha salido a la palestra para dar detalles de su relación, como el tiempo que llevan juntos o cómo se conocieron. A Juan Pablo se le ha relacionado con otras mujeres desde su ruptura con Irene Villa en 2018, mientras que Nuria -que rompió con su ex marido y padre de su hija, José Manuel Maíz, en 2011- también ha tenido fugaces relaciones, como la que anunció en 2017 con el empresario Chechu Osinalde.



Por lo pronto, se desconoce también si los hijos de la pareja se conocen o si han considerado que es demasiado pronto aún: Juan Pablo Lauro tiene 3 hijos con Irene Villa (con la que guarda una gran relación) llamados Carlos, de 10 años; Gael, de 7, y Eric, de 6; Nuria, por su parte, tiene con su ex marido a su hija Martina, que tiene 11 años.

