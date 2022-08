¡Sorpresa! Nuria Fergó estrena nuevo amor este verano. Esta época es perfecta para conocer a alguien y vivir inolvidables días de sol, playa y relax. Parece que la cantante se lo ha tomado al pie de la palabra y ella misma presentaba a su nuevo amor en redes sociales con unas fotografía de lo más románticas en la playa. ¿Y quién es este misterioso chico? Pues se trata de de Juan Pablo Lauro, alguien que ya conocíamos puesto que se trata de la ex pareja de Irene Villa. Juan Pablo e Irene ponían punto final a su relación tras siete años y medio de matrimonio con tres hijos en común, Carlos, de 6 años, Gael, de 3, y Eric, de 2.

La ruptura fue un jarro de agua fría para Irene Villa pero han pasado 4 años y parece que entre ellos hay mucha cordialidad. Todo el mundo tiene derecho a nuevas oportunidades y sobre todo en el amor, por lo que es un buen momento para empezar un bonita relación con la ex concursante de 'Operación Triunfo 1'.

"Amor con todas las letras. Amor que llega para quedarse", es el título que la cantante elegía para la publicación en la que salen protagonizando un romántico beso. Muchos amigos, entre ellos los de la academia, no han dudado en comentarle para alegrarse por la buena noticia. "¡Qué guapos!", escribe Verónica Romero. "Maravilla, disfrutad mucho", dice Naím Thomas. Manu Tenorio, por su parte, ha dejado un comentario repleto de corazones.

Juan Pablo Lauro es padre de tres niños y Nuria Fergó también es madre de una niña. No sabemos si los críos se conocen o están pasando unos días de veraneo juntos, ya que se desconoce desde cuando llevan saliendo. Desde DIEZ MINUTOS le deseamos toda la felicidad del mundo.

