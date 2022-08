¿Qué tipo de proyecto podría unir a dos mujeres tan equidistantes como son la presentadora y escritora Sandra Barneda con la actriz de Hollywood Eva Longoria? Pues ni más ni menos ¡que una serie! Las dos mujeres unirán fuerzas para llevar a la pequeña pantalla una de las novelas más reconocidas de Barneda, y es que ha sido la propia Eva Longoria la que ha puesto la carne (y la pasta) en el asador para producir la adaptación.



Tras su ruptura definitiva con Nagore Robles, Sandra Barneda ha decidido meterse de lleno en sus proyectos profesionales. Apple TV+ ha presentado este 10 de agosto la serie de seis episodios 'Land of women', una nueva comedia dramática basada en la novela 'La tierra de las mujeres' de la premiada autora Sandra Barneda. En la serie, creada y escrita por los ganadores del Premio Iris Ramón Campos ('Gran Hotel', 'Velvet') y Gema R. Neira ('Now & Then'), será la nominada al Globo de Oro Eva Longoria ('Mujeres Desesperadas') quien protagonizará la ficción en el papel de Gala. Como decíamos, Eva, además, será productora ejecutiva a través de su compañía UnbeliEVAble Entertainment, fundada en 2005 por la actriz para producir cine, televisión y documentales.

La legendaria estrella del cine y la televisión Carmen Maura (“Volver", "Mujeres al borde de un ataque de nervios") se ha unido también al reparto como la madre de Gala, Julia. La serie se encuentra actualmente en pre-producción en España.

Libro 'La tierra de las mujeres', de Sandra Barneda Amazon 10,40 € Comprar

¿De qué irá 'Land of women'?

Según cuentan desde la plataforma, 'Land of women' trata sobre una mujer de Nueva York, Gala, cuya vida da un vuelco cuando su esposo implica a la familia en irregularidades financieras y ella se ve obligada a huir de la ciudad junto con su madre anciana y su hija universitaria. Para escapar de los peligrosos criminales con los que el ahora desaparecido marido de Gala está en deuda, las tres mujeres se esconden en el mismo encantador pueblo vinícola del norte de España del que huyó la madre de Gala hace 50 años, jurando no volver jamás. Las mujeres buscan comenzar de nuevo y esperan que sus identidades permanezcan anónimas, pero los rumores se propagan rápidamente en el pequeño pueblo, desentrañando sus secretos familiares más profundos.



'Land of Women' estará dirigida por el ganador del Premio Iris Carlos Sedes ('Fariña'). La serie está producida para Apple TV+ por Bambú Studios y, de forma innovadora, estará filmada en inglés y español y se podrá ver en cualquiera de los dos idiomas.

