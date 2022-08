Jorge Sanz está en un momento muy feliz de su vida. Ahora se encuentra en Mallorca en dónde ha recibido el premio Veremador d'Honor 2022 Dop Pla I Llevant. El actor atendía a la prensa y la armonía que transmitía era muy buena, ¿a qué se debe? El conocido actor español es un abuelo muy orgulloso y está como loco con su nieta. Ese es el gran motivo de felicidad de Jorge Sanz: "Me ha tocado una nieta muy tranquila, la estoy disfrutando mucho. Estoy en una fase muy sereno y muy tranquilo y disfrutando de la familia", contaba.

El intérprete suele escaparse los veranos para desconectar y Mallorca es un sitio idílico para él: "Para mí los veranos son muy tranquilos, los paso en casa en Madrid y voy haciendo escapaditas. Donde estoy cómodo es en casa con los chavales", nos confesaba. "Todo lo que venga de Mallorca para mí es un placer y un honor añadido, disfruto mucho de la tierra y vengo desde hace muchos años".



Gtres

Aunque en estos momentos de su vida todo tiene que ver con su nieta e intenta pasar todo el tiempo que puede en familia, ya que son los momentos que más llenan, el actor no puede evitar también centrarse en su ámbito laboral del que disfruta como el primer día. "Yo que me dedico a coleccionar este tipo de reconocimientos lo agradezco mucho", haciendo referencia al premio otorgado. Jorge Sanz confesaba a la prensa que se encuentra en un momento "de moderación": "Estoy en un estado de moderación en el que apuesto por la calidad.



Aunque lleva muchos años en la profesión, el artista se sinceraba sobre el miedo escénico que aún tiene cuando recoge un premio: "El miedo escénico va creciendo con los años y ahora que estoy recorriendo España con 'El Premio' los primeros días estás más tenso, pero luego estás deseando que pasen cosas".



