El verano es para disfrutar. Vacaciones, sol, playa, fiesta... y mucho mejor si lo disfrutamos en compañía. Por eso, cada verano solemos encontrarnos con parejas sorpresa que dan la campanada y aunque muchas fracasan y se quedan en un simple romance pasajero pero otras sorprenden a propios extraños generando una fructífera y estable relación. ¿Podría haberle pasado esto a Dulceida y Nagore?

Este verano, las dos amigas han pasado mucho tiempo juntas disfrutando de gran cantidad de planes. Después del divorcio de Dulceida y de la ruptura definitiva de Nagore, ambas están disfrutando de su verano como solteras y el hecho de que hayan compartido más de un plan han disparado todas las alarmas sobre su posible acercamiento. Todos sabemos que son buenas amigas pero, ¿podría haber algo más? Ante la duda, una seguidora de Nagore ha planteado la pregunta directamente a la presentadora, sin remilgos, y de igual manera esta la ha contestado sin poner ningún tipo de tabú y hablando claramente de la relación que la une a la influencer.

En una sesión de preguntas de Instagram, Nagore respondió a una de las preguntas más claras: ¿lío con Dulceida?. "Entiendo que dos lesbianas conocidas y juntas tenga mucho morbo e interés", comenzaba contestando la periodista en su storie, "pero siento decepcionaros. Tendréis que buscaros otra telenovela este verano", remataba con un gran toque de humor.

Aunque han pasado ya más de ocho meses desde que Nagore Robles y Sandra Barnera decidieran romper definitivamente tras más de cinco años juntas, la vasca no ha vuelto a enamorarse aunque ha confesado que no es por miedo: "El amor es lo más fuerte que te puede pasar, es el motor del mundo y de mi vida".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io