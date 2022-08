La familia Rivera nunca deja de sorprendernos. Cuando no son sus conflictos familiares los que copan portadas, son sus líos amorosos. Sin embargo parece que ahora están dispuestos a sorprendernos con una nueva guerra, aunque esta mucho más pacífica y con un cambio de escenario. Ahora no serán los juzgados su campo de batalla, sino que las tablas. Sí, porque Francisco Rivera ha sorprendido a todos presentando su grupo musical en la Gala Starlite de Marbella. El hijo mayor de Paquirri busca hacerse un hueco en la música, desvelando una faceta desconocida hasta la fecha.

Con su grupo, formado junto a un grupo de amigos, ánimo la cena de Starlite al ritmo de rumbas. Bautizado como 'Una... y nos vamos'. Cantando de lo más animado y con guitarra en mano, el hijo de Carmina Ordóñez sorprendió a todos los presentes con sus divertidas canciones.



Demostrando que está dispuesto a hacerle la competencia a Isabel Pantoja o su hermano Kiko Rivera en el panorama musical. El torero confesaba que era la primera vez que se sube a un escenario con su grupo musical de amigos. Y lo único que querían era aportar su granito de arena a esta causa solidaria.

Interpretando canciones que han marcado cualquier fiesta a ritmo de rumba y con alguna canción propia, Fran Rivera se subía al escenario. También presentadora algún tema propio. Haciendo gala de un arte, desconocido hasta la fecha, el hermano de Cayetano Rivera parece dispuesto a colgar el traje de luces para enfundarse en su nueva faceta como músico.

Su mujer, que lo ha acompañado a esta gala con un impresionante vestido rojo de Tot-Hom se mostraba muy orgullosa y al igual que el resto del público se levantada de la silla para bailar las canciones interpretadas por su marido.

Alvaro Cabrera Getty Images

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io