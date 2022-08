Rocío Carrasco continúa sacando a la luz algunos de los episodios más conflictivos de su familia y de los últimos años de su madre, Rocío Jurado. Esta semana hemos conocido el décimo capítulo de 'En el nombre de Rocío', centrado en los últimos años de la vida de una de las cantantes más universales y su relación con su marido en aquel momento: José Ortega Cano. Un momento en el que la relación era muy tensa, motivo por el cual Rocío Carrasco llegó a afirmar que su madre quería divorciarse de Ortega.

Tal y como ha contado en el último episodio del documental, las discusiones entre la pareja eran constantes en la recta final de la vida de Rocío Jurado, incluso, el ex torero demostró su temperamento con la que era su mujer echándola de la casa de Yerbabuena: "A mí un día me llamó a las 3 de la mañana estando yo en Sevilla, y me dijo ‘¿podéis venir a recogerme?’", confesaba Carrasco.



Mediaset

Carrasco continuaba el relato: "Cuando llegué la vi sentada en las escaleras con unas maletas. 'Me ha dicho que me vaya', me dijo. Me dieron ganas de decirle todas las del mundo (a José), pero ella no lo permitió. Dijo ‘vámonos’ y nos fuimos. Eso fue estando yo. Imagínate la de veces que ocurriría". Una afirmación tras la cual Rocío Carrasco aseguraba que toda la familia Jurado lo sabía: "Aquí toda la familia sabe lo que hay, y quien diga que no, está mintiendo".



En este sentido, Carrasco señala que "él tiene un remordimiento en la cabeza porque sabe que no se portó bien. No se portó como se tenía que portar, que en muchas ocasiones fue un perro, muy mala persona, él lo sabe y tiene que vivir con eso". Unas acusaciones que seguro darán de qué hablar pues, en este tiempo, Ortega Cano ha negado en varias ocasiones haberse portado mal con la cantante.

Además, la hija de Rocío Jurado ha asegurado que cuando encontró la libreta en la que su madre plasmaba sus pensamientos "la destruí casi entera". "Me quedé con una sola hoja. Ahora, cundo hemos empezado a hacer el vaciado de las cajas y a ver todo lo que hay, me he encontrado con dos más que creo que, cuando termine de rodar, las aportaré al juzgado. Ahí refleja su sufrimiento en esos papeles situaciones diferentes, pero sobre la misma temática. Para mí son hechos graves, y para ella también, que los plasmaba en un papel… por si acaso".