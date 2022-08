José Ortega Cano desconcierta con su último gesto en 'Sálvame'. En el magazine de Telecinco analizaban la entrevista de Ana María Aldón en 'Ya es verano' en la que confirmaba su crisis matrimonial y atacaba a Gloria Camila. Además, José Antonio León conectaba con Ana, la vecina de la pareja en Costa Ballena que ha criticado a la diseñadora y para que la Ana María tuvo unos palabras el fin de semana. Aldón aseguró que su vecina no podía ver lo que hacían en su terraza porque ellos viven en un tercero, con una amplia terraza, y ella en un primero y que es mentira que su marido baje la basura algo que, según la vecina, si hacía. "Claro que no la tira, en casa tenemos una persona que se ocupa de las labores del hogar y suele hacerlo ella y sino lo hago yo que también hago las cosas de casa", decía la gaditana.

Mientras la vecina respondía a Ana reafirmándose en sus declaraciones, Ortega Cano decidía salir de su casa de Madrid y protagonizó un gesto ante las cámaras de 'Sálvame' que sorprendió a público y colaboradores. El diestro salió de su casa con una bolsa de basura y, muy despacio, se dirigió a un contenedor para depositarla. ¿Era una broma o un 'zasca' a su mujer, Ana María Aldón?

Telecinco

Ante la sorpresa de los medios gráficos presentes, Ortega Cano quiso dejar claro que tiraba de sentido del humor. "Me lo tomo a pitorreo, como vosotros os tomáis mi vida a pitorreo... me lo tomo a cachondeo. Como vosotros os tomáis mi vida a cachondeo, pues yo también", decía. Mientras el diestro se encuentra en su casa de Madrid, Ana María Aldón puso rumbo a Costa Ballena tras su reaparición televisiva. La diseñadora, que la noche anterior durmió en un hotel y no en la casa familiar, aseguró que se estaba recuperando de los difíciles momentos vividos.