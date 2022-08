Ana María Aldón ha puesto rumbo a Cádiz. Después de su vuelta a los platós como colaboradora de 'Ya es verano' y su primera entrevista en el programa en la que ha confesado que aún no ha hablado con Ortega Cano sobre la crisis de su matrimonio, la diseñadora ha acudido a la estación de Atocha para coger su tren. Allí ha contestado a los periodistas que la esperaban y ha dado sus primeras declaraciones después de la entrevista que ha sido muy criticada por la escasa concreción: "No deja nada claro", han sentenciado en 'Sálvame'.

En la entrevista dejó claro que la relación con su marido está actualmente rota, hablando "lo mínimo imprescindible" y que se mantiene por su hijo en común. De hecho, en el plató se daba cuenta de qué estaba haciendo su marido mientras ella trabajaba, un plan que hacía que pasara la noche en un hotel en lugar de en la casa familiar donde se encontraba con Gloria Camila. Después de esto, Ana María prefería guardar silencio a la llegada de la estación de Atocha, aunque no tardó en comenzar a contestar.

Gtres

"Ya he hablado todo lo que tenía que hablar", decía en Atocha. Durante el trayecto afirmó que estaba contenta de poder volver a trabajar aunque quiso subrayar que "el trabajo no es lo primero pero sí está bien", puesto que para ella actualmente la prioridad es su salud mental. "Estoy recuperándome", dejaba claro la diseñadora sobre la mala situación anímica que ha estado estos días, quien ha sentenciado que se trata de un proceso largo.



En este sentido, la diseñadora fue preguntada si la primera cosa que haría cuando fuera a casa sería aclarar las cosas con la familia: "no, con la familia no", aseguraba Ana María Aldón sin querer dar detalles de si en este contexto familiar quedaba incluido su marido, José Ortega Cano, quien en ese momento se encontraba en la casa familiar con Gloria Camila.

Una vez llegó a Jeréz, Ana María también tuvo unas palabras para 'Sálvame' negando que su entrevista generara más dudas que certezas: "Las dudas las generan los demás, yo no. Yo aclaro", aseguraba, señalando que no la importa si los demás no tienen claro cuál es su situación sentimental. De esta manera ha dejado claro que, a pesar de aún estar recuperándose de su depresión, sí está más fuerte anímicamente mostrando la misma contundencia en sus respuestas.