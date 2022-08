Ana María Aldón habría reconocido que su matrimonio con José Ortega Cano está "completamente roto". Este verano, la diseñadora y el torero parecen están jugando al 'ratón y al gato'. Cuando ella está en Costa Ballena (Cádiz), él se encuentra en Madrid; y cuando el torero pone rumbo a la costa gaditana, ella se desplaza a la capital. Tantas idas y venidas han aumentado los rumores de separación que persiguen al matrimonio desde hace casi un año y, aunque, él lo haya negado en varias ocasiones, si se sabe que se "habrían dado un tiempo". Ana María no pasa por su mejor momento personal y le habría pedido al torero un tiempo para tomar una decisión sobre su matrimonio.

Aunque se hablaba de un acercamiento, Kike Calleja ha revelado en 'Sálvame' lo que Ana Mª va diciendo sobre su matrimonio, algo que ya avanzó su compañero de programa Kiko Hernández. "Ana María Aldón le ha dicho a una amiga suya y de Ortega Cano que se ha marchado a Madrid porque tiene trabajo por hacer. Ha contado que su matrimonio está completamente roto, que no hay solución y que no aguanta más. Que por eso se ha marchado del domicilio que tiene Ortega Cano en Costa Ballena".

La tensa relación de Ana María Aldón y Gloria Camila -con una gran bronca que acabó con Ortega Cano marchándose a casa de su hija- y la entrevista que concedió Gema, la hija de la diseñadora, en el 'Deluxe' no habrían ayudado a calmar el ambiente. Más bien, se podría decir que ambas circunstancias han añadido más tensión.

