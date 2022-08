Rafa Mora ha tenido una de sus peores semanas. Por tercera vez en su periplo por 'Sálvame', su silla está en peligro y en esta ocasión ha sido por un desencuentro con Miguel Frigenti que ha hecho que el periodista desempolvase todos los gestos y comentarios que le han dolido del ex tronista durante los últimos años. Por eso la dirección ha visto que lo mejor para desatascar la situación era que se sometiera al polígrafo de Conchita.

Además de preguntarle por los enfrentamientos de esta semana, el polígrafo ha querido indagar en los motivos para que Rafa fuera mucho más incisivo en los últimos tiempos, perdiendo los nervios con sus compañeros al momento. Entre los posibles motivos se le ha preguntado por una crisis de pareja con su novia Macarena con quien lleva 6 años de relación y a quien la considera ya su mujer, puesto que están comprometidos aunque la COVID haya congelado los planes de boda.

Telecinco

Ante la pregunta, Rafa ha contestado que 'no' aunque el polígrafo ha determinado que miente haciendo que tuviera que matizar rápidamente su respuesta al no haber podido engañar a la máquina: “Tuvimos una bronca fuerte porque ella se quejaba de que por culpa de mi trabajo no podíamos hacer planes juntos y yo no la entendí, ella sabe con quién está”. Y es que tan solo han tenido 5 días de descanso en Ibiza que han sido inmortalizados por los paparazzi.

La discusión que hizo que Macarena pusiera tierra de por medio y estuviera tres días sola en Barcelona, aunque Rafa no lo considera una crisis: "no lo elevaría a la categoría de crisis". A pesar de todo, la crisis o no estaría resuelta puesto que la novia de Rafa ya está en Madrid: "Gracias a vosotros ya está aquí. Me ha visto tan mal estos días que ha venido a apoyarme". Asimismo ha negado que le haya sido infiel a su novia en Benicasim como sí le han acusado, lo que ha generado tensión en la pareja: “No le he sido infiel a mi novia y tampoco tengo una relación abierta, es algo que respeto pero que no comparto”.