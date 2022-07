No cabe duda de que Rafa Mora y Macarena Millán están cada día más enamorados. A pesar de llevar juntos desde 2016, la llama de la pareja no se apaga. Todo lo contrario: se aviva aún más. Y es que ya se sabe: cuando llega el calor, los chicos se enamoran... aunque en el caso del colaborador de 'Sálvame', 'se reenamora' cada día más de su chica. Los dos tortolitos se han marchado a pasar las que parecen ser las vacaciones de su vida a bordo de un yate con champán incluido a Ibiza y Formentera, y es que ya se sabe que para los famosos no hay verano sin barco.



Rafa y Macarena se mostraron muy cariñosos tanto dentro como fuera del agua: se tiraron al mar, chapotearon un rato y Rafa aprovechó para sobar a su novia con la excusa de ayudarla a subir a la embarcación. Además, lejos de exasperarse por la presencia de fotógrafos, la pareja sonrió y hasta posó cuando se dieron cuenta de que estaban siendo fotografiados. ¡Aplaudimos tanta naturalidad!

Sin duda, como decíamos, la llama está más viva que nunca, porque a Rafa no le bastó con tocarle el culo a su novia en la escalerilla: los dos se fundieron en un beso de película mientras él le agarraba la trasera con ahínco. Ella, claro, encantada con la efusividad de su novio. La pareja sigue buscando fecha para casarse, y es que, aunque ambos están convencidos de que lo suyo es para siempre, tenían pensado pasar por el altar el 23 de julio de 2021, pero la pandemia acabó con ese plan. También están deseando ser padres y ya adelantaron en 'La casa fuerte' que querían tener 3 ó 4 hijos, una cifra que él ahora ha bajado a 2 -según confesó él en Instagram-, aunque tardarán un poco más: a Rafa no le importa seguir esperando a pesar de tener ya 39 años: "No me gustaría que se dejase la carrera sin acabar cuando está a punto de finalizarla. Ella tiene 28 años y yo 38. Con 40 es una edad ideal", dijo el año pasado.

Tampoco podía faltar, como no podía ser de otra manera, el momento postureo con las fotos para dejar constancia de sus vacaciones en las redes sociales: Rafa le hizo a su novia 'tropecientas' fotos de frente, de espaldas y de lado, pero al final ella ha publicado las más románticas:

Está claro que el glamour, aunque Rafa nos despierte cierta ternura, en esta relación lo lleva Macarena: la bailarina presumió de cuerpazo y hasta de estilo tirándose al mar, pero el pobre Rafa no acertó con las posturas ni teniendo a los fotógrafos enfrente: su cara aterrizando en el agua parece hasta de dolor, aunque tampoco le vamos a culpar. Al final en las vacaciones lo importante es pasárselo bien y disfrutar.

