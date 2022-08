No ha sido la mejor tarde de Rafa Mora. El colaborador de 'Sálvame' ha tenido varios encontronazos esta tarde con Miguel Frigenti e, incluso, con Carmen Alcayde y Adela González. Todo se calentaba durante los minutos iniciales de 'Sálvame naranja'. El motivo: el análisis de la entrevista de Alejandra Rubio y el veto a algunos de los colaboradores de 'Sálvame', incluido Rafa Mora. Según el ex tronista, la decisión del veto había sido exclusivamente de Carmen Borrego, lo que la propia Borrego negó minutos más tarde, algo que Carmen Alcayde criticó: "Siempre señalas al más débil", le espetó acusándole de ser muy buenista con Alejandra durante la entrevista. Una crítica que a Rafa no le sentó nada bien: "¿Cómo voy a ser pelota si no sabía que había una cámara grabando?".

Ante esto, Carmen Alcayde contestó rápidamente: "Siempre actúas como si hubiera una cámara encendida, actúas hasta en los pasillos. Eres un pelota con todos". "Tú llamas juguete roto a tus compañeros y luego vienes aquí y no te acuerdas", espetaba Rafa Mora a Carmen Alcayde recordando la bronca que tuvieron días atrás sobre este comentario. "Lo de los juguetes rotos está zanjado", recordaba Adela.

Telecinco

"Si creo que los mejores compañeros trabajan en Sálvame y tengo la suerte de trabajar con ellos, ¿no puedo adular a los que considero de igual a igual?", se justificaba Rafa Mora negando por completo que fuera un pelota. Un comentario al que ha respondido Adela González: "Hay muchas veces que criticas a tus compañeros y subes el tono y no es necesario. Sí es cierto que hay personas a las que tratas en palmitas y a otras compañeras no".

En este sentido, Rafa Mora criticaba a Carmen Alcayde, lo que ella exigía que retirara sin que el extronista lo llegara a hacer: "Has estado durante años viniendo 1 día, lo que tú haces en este plató es conflicto tras conflicto. Yo intento hacer humor, bailo, canto...", añadía recordando los shows que ha hecho en Sálvame. Aunque el gran conflicto para Rafa venía después.

Telecinco

Minutos más tarde conectaban con Miguel Frigenti que, tras analizar la entrevista de Alejandra Rubio, acusaba a Rafa Mora de estar como colaborador por relaciones anteriores, algo que no ha sentado nada bien al ex tronista quien se levantaba rápidamente del sofá para abandonar el plató. Un momento en el que se escuchaba a Alcayde asegurar que Miguel había estado soberbio. "¿De verdad? ¿En esto? Pensaba que eras buena pero eres una mierda de persona", le espetaba a su compañera mientras salía del plató. "Déjame tomar el aire y no fastidiarla más", añadía en la puerta.

Segundos después, el extronista regresaba de nuevo retirando el comentario hacia Carmen al matizar esta que se refería al comentario sobre la entrevista. "A ti personalmente te tengo aprecio y me ha dolido muchísimo más de lo que me diga cualquier persona. A Miguelito ya le conozco y es capaz de cualquier cosa", aseguraba. Al otro lado de la conexión telefónica, Frigenti calificaba de "hortera de bolera" y "cateto" calentando más a Rafa Mora quien quiso matizar las palabras que tuvo hacia él días anteriores y que han sido calificadas de homófobas, algo que no llegó a hacer después de que Adela le cortara.