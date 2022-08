La presencia de Rafa Mora está pendiente de un hilo. Después de sus encontronazos con Miguel Frigenti, las redes sociales han estallado en su contra con críticas que ha llegado a la dirección de 'Sálvame', que, en medio de la renovación del formato, se está planteando la renovación del contrato del colaborador. "El programa tiene un problema y tenemos que encontrar una solución. Trabajamos para todos ustedes y lo importante es que estemos en consonancia ambos", confesaba Terelu al inicio de 'Sálvame', quien relacionaba la actitud de Mora a un posible problema personal.

"Es un tío muy trabajador y esa actitud de machirulo va en tu contra", aseguraba sobre él Gema López y Laura Fa quienes defendían que su compañero tiene ganas de aprender y realmente su actitud es una fachada. "Creo que Rafa hace lo que él cree que se espera de él y pisa el acelerador", añadía Belén Ro. Seguidamente, Miguel Frigenti, diana de las críticas de Rafa Mora en estos momentos deseaba que su compañero resolviera sus problemas y aprovechara este tirón de orejas como una oportunidad: "yo no quiero que nadie se quede sin trabajo por muchas fobias que podamos tener entre nosotros".

Telecinco

Mientras tanto, Rafa Mora comenzaba el programa desde la sala anexa al plató, escuchando y viendo todo lo que se hablaba de él, al borde de la lágrima, pero sin poder aportar nada. De hecho, al escuchar a Laura Fa asegurar que "tiene interiorizados discursos que pueden ser clasistas u homófobos y no se da cuenta", el colaborador se levantaba de la sala VIP para tener algo de espacio.

En ese momento se emitía una parte de la reunión con la dirección en la que el colaborador confesaba que "siempre he sido uno de los colaboradores más polémicos de la televisión, diciendo que cuanto más se hable de ti, mejor", corroborando la opinión de sus compañeros de que su actitud es una fachada. "Los directores me la han jugado", aseguraba Rafa al ver las imágenes quien destacaba que él no tenía conocimiento alguno de que estaba siendo grabado, y tras ello quien confesaba que no era consciente de que su actitud había sido un problema aunque sí le habían llamado la atención en dos ocasiones: "entiendo que hay mucha competencia".

A pesar de lo bien que se lo ha pasado en sus vacaciones con su novia, Macarena Millán, Rafa Mora no se encuentra bien y, de seguro, este ha sido uno de los peores días que ha vivido en televisión.