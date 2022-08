primeras imágenes de isabel márquez visitando a canales rivera en el hospital

Este viernes 26 de agosto Canales Rivera sufría una aparatosa cogida mientras se encontraba toreando en la plaza de toros de a localidad de Retuerta del Bullaque, Ciudad Real. El colaborador de 'Sálvame' tenía que ser operado de urgencia al llegar al hospital, después de que se le atendiera en la UVI móvil de camino al centro médico. Tal y como ha podido saber Diez Minutos el torero sufría una cornada en el escroto cuando se encontraba participando en un festival taurino.

Su madre, Teresa Rivera, confirmaba en 'Sálvame Deluxe' que el sobrino de Paquirri había sido operado con éxito de una herida en la zona testicular, donde se ha producido la cornada. La que fuera cuñada de Isabel Pantoja confirmaba que la operación había sido un éxito y que a pesar de lo aparatosa cogida, su hijo se encontraba bien y fuera de peligro.

En todo momento ha permanecido junto a él su novia, Isabel Marquéz, que se ha convertido en su mejor apoyo. Después de la operación y tras haber pasado toda la noche en el hospital, la joven abogada abandonaba el hospital. Aunque se mostraba seria, en unas imágenes en las que se le ve hablando por teléfono, la joven con la que Canales Rivera ha tenido idas y venidas, esbozaba una sonrisa.



"La cornada no ha dicho tan grave. Me ha dicho que está más tranquila. Es una cornada muy llamativa, pero no ha sido tan grave", explicaba Chelo García Cortés en el programa. De la misma forma, la hermana de Paquirri no tiene intención, por el momento, de trasladarse hasta Ciudad Real. Y más con el cuidado que está teniendo el torero por parte de su pareja.

