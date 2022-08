José Antonio Canales Rivera ha sufrido una aparatosa cogida en su vuelta a los ruedos. Tal y como ha podido saber Diez Minutos el torero sufría una cornada en el escroto cuando se encontraba participando en un festival taurino en la plaza de toros del municipio ciudadrealeño de Retuerta del Bullaque. Según nuestras fuentes, al colaborador de 'Sálvame' le han tenido que hacer una cura de urgencia en la UVI móvil antes de trasladarlo en ambulancia al hospital de Ciudad Real.

El festejo en honor a San Bartolomé Apóstol ha tenido que ser suspendido ya que no se disponen de más UVI móvil por si sucede algún que otro accidente ya que Canales Rivera compartía cartel con Pedro Gutiérrez 'El Capea' y novillero Miguel Zazo y no han querido poner en peligro su integridad física.

Según han señalado en 'Sálvame', la ambulancia avanzaba muy despacio debido a la gravedad de la cogida que ha sido en zona testicular. A unos 60 km/hora aunque según testigos él salía por su propio pie. Y en un último parte médico han confirmado que el torero se encuentra fuera de peligro.



Su madre, Teresa Rivera no se encontraba junto a su hijo y según ha informado a 'Sálvame' está muy preocupada por las consecuencias que podría tener esta aparatosa cornada para él. Su progenitora se encuentra en todo momento en contacto con Isabel, la novia de Canales Rivera.

Aunque no han querido emitir las imágenes de su compañero cuando era embestido por un toro, todos los colaboradores de 'Sálvame' han podido ver las fotografías que han llegado al director del espacio. Muy afectados todos señalan que les recuerda mucho a cuando su tío Paquirri sufrió un grave accidente en Pozoblanco(Córdoba).

