la historia de amor de luis fonsi y la cordobesa águeda lópez

Luis Fonsi ha sido uno de los invitados de 'Déjate querer'. El cantante ha abierto su corazón a Toñi Moreno, la presentadora de este espacio. Luis Fonsi ha hablado de su historia de amor con Águeda López, su pasión por la música y también sobre su papel como padre de familia. "Ser padre me ha cambiado la vida", explica el artista. El de Puerto Rico lleva más de diez años de relación con la modelo cordobesa a la que conoció en Miami y con la que tiene dos hijos en común.

“Conocí a mi flaquita bella en Miami”, confiesa el artista a Toñi. Luis reconoce que estaba pasando por un complicado proceso de divorcio en ese momento y no tuvo contacto con la modelo más allá de la primera vez que se vieron y mantuvieron una conversación. Pero pasó el tiempo y quiso contactar con ella a través de Facebook.



Después de eso, hubo varias cenas románticas en restaurantes discretos para no llamar la atención, aunque Luis Fonsi no recuerda exactamente dónde y cuándo tuvo lugar su primera cita. El cantante visita a menuda Córdoba y se la conoce perfectamente: “España es mi segunda casa”.

Luis Fonsi reconoce que su relación con su mujer “es muy bonita” y cuando tiene que resaltar algo de Córdoba y Andalucía no se lo piensa dos veces: “Ese friíto tan rico que hace en Córdoba en verano (bromea). Me gusta caminar por las calles, comer, la gente te recibe siempre con buen ánimo, con una sonrisa y un abrazo… y así soy yo. Relajado, nada formal, me gusta hablar con la gente”.

El autor de ‘Despacito’ reconoce que ser padre le ha cambiado la vida a mejor, y considera que es, sin duda, “el mejor regalo que me ha dado la vida. Te cambia, te hace una persona mucho más sentimental, más centrado, como que ve el camino más claro, de repente, y todo tiene más sentido. Esto completamente enamorado de ellos”. Se llaman Mikaela y Rocco.

