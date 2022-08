Hay concursantes de 'Supervivientes' que pasan por el concurso... y otros a los que el concurso les pasa por encima, especialmente cuando hablamos de los cambios que sufren sus cuerpos tras la aventura. Algunas mujeres sufren cambios en la menstruación, concursantes como Violeta Mangriñán desarrollaron problemas de salud en la vesícula, otros como Alba Carrillo revelaron que estuvieron durmiendo un tiempo sobre el suelo por no poder volver a acostumbrarse al colchón, y otros muchos son afectados por el temido 'efecto rebote': a Lola Mencía le pasó tras 'Supervivientes 2021', y ahora ha sido Alejandro Nieto el que lo ha confesado.

Ha sido en sus historias de Instagram donde lo ha dicho, y se lo ha tomado con bastante humor, con un vídeo en el que se le ve bailando y donde se nota que su cuerpo ha sufrido en las últimas semanas un gran cambio: "Mientras hago de comer hago twerk... Polivalente… Y, sí, he cogido kilos, ¡no pasa nada!", ha escrito.

Alejandro Nieto Instagram

Tras volver a España desde Honduras, Alejandro no se ha privado de nada, y es que 4 meses a dieta de pescado, coco y arroz han sido más que suficientes para 'depurar' su organismo: le hemos podido ver darse buenas comilonas, visitando restaurantes, saliendo de fiesta con amigos como Anabel Pantoja y Yulen Pereira y disfrutando de sus vacaciones de verano junto a su novia, Tania Medina, así que su subida de peso está más que justificada. Así es cómo estaba al comienzo del reality y cómo acabó tras casi 4 meses de concurso, en los que perdió 18'7 kilos:

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Atrás ha quedado el Alejandro Nieto modelo que se presentaba a concursos de belleza masculina. Fue precisamente por su papel de Mister España 2015 (te mostramos su cuerpo cincelado en el gimnasio bajo estas líneas) por lo que consiguió hacerse un hueco en 'GH VIP 4', reality que terminó abandonando a las puertas de la final. Desde entonces, Alejandro se ha ido haciendo poco a poco un hueco en la televisión: regresó por la puerta grande con 'La isla de las tentaciones', para luego coronarse siendo el ganador de 'Supervivientes 2022'.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.