Hace ya una semana que Supervivientes celebró su gala final y que, tanto los finalistas como Anabel Pantoja aterrizaron en España después de tres meses en Honduras. Una semana que la sobrina de Isabel Pantoja ha disfrutado y sufrido a partes iguales, pasando sus primeras horas en España con su nuevo novio, Yulen Pereira, y volviéndose a enfrentar a su todavía marido, Omar Sánchez, con un tenso reencuentro.

Sin embargo parece que la joven ha dejado todo esto atrás y se ha centrado en su relación con el esgrimista y en disfrutar junto a sus amigos del verano y es que la prima de Isa Pi ha acudido al festival Puro Latino para disfrutar del reggeaton junto a su novio, Alejandro Nieto y Tania Medina, que acudieron acompañados de amigos e incluso familiares llegando a estar con ellos el padre de Alejandro. Un festival del que han dado fe que han disfrutado por todo lo alto a juzgar por las publicaciones que han hecho en redes sociales.

Instagram

Las dos parejas han disfrutado de lo lindo y Anabel ha compartido varios vídeos en sus stories disfrutando del festival en los que se la puede ver bailando a todo ritmo los grandes hits de los cantantes que se dieron cita en la noche gaditana. Stories en los que curiosamente se mencionan los perfiles de Alejandro y Tania (ya comprometidos) pero nunca el de Yulen. No obstante, Anabel sí que comparte algunas fotografías publicadas por su pareja.

Instagram

El grupo ha disfrutado de todo el concierto desde la zona VIP donde han saltado, bailado, cantado y compartido el momento con varios de sus amigos. Una salida que se convierte en el ejemplo de la vida de pareja que ya Anabel y Yulen están haciendo, confirmando que siguen disfrutando de su relación pese a las voces pesimistas que daban poco tiempo a la pareja.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io