La crisis entre Ana María Aldón y José Ortega Cano va a más. La distancia que se ha marcado el matrimonio es cada vez más amplia e incluso voces de la familia del torero ya aseguran que la relación está totalmente rota y que solo es cuestión de tiempo que se comunique. Sin embargo, según Carmen Borrego ha declarado en 'Sálvame' este viernes, el círculo de Ana María desmiente que ninguno de los dos haya dado el paso a terminar la relación por lo que aún mantienen la crisis sin haber puesto ni punto final ni punto y a parte a la situación.



Lo que sí es cierto es que la relación entre Ana María Aldón y Gloria Camila, ante este contexto, se va debilitando y la hija del torero ya ha dado un paso que ha demostrado hacia dónde está yendo la relación con la, todavía hoy, mujer de su padre.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La hija del torero ha dejado de seguir en Instagram a Ana María Aldón, un gesto que indica que no quiere seguir viendo las publicaciones de la diseñadora, las cuales son cada vez más escasas pues, debido a su salud mental, lleva dos meses sin publicar nada. Lo último: una fotografía con su nieta el 20 de junio, después de haber estado 12 días en blanco. Unas fechas que demuestran que Gloria no la ha dejado de seguir por la constante publicación

Todo parece indicar que la visita de Gema Aldón al Deluxe, donde arremetió contra Gloria Camila, fue el detonante para que esta relación, tirante, se terminara de romper. Así lo dejaba caer la propia Gloria en su estreno en 'Ya es verano', donde contestaba a Gema sin ningún tapujo. Y es que, a la tensión del matrimonio, ahora se suma el mal rollo mediático de las hijas, algo que seguro que no aporta nada bueno a la crisis matrimonial.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io