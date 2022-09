¡Bodorrio a la vista! Alejandro Nieto y Tania Medina han dado un gran paso en su relación y mediante unas preciosas fotografías confirmaban que están prometidos. Y no ha sido de lo manera de la que estamos acostumbrados, y es que ha sido la modelo la que ha hincado rodilla pidiéndole la mano al ganador de 'Supervivientes 2022'. En su momento, Tania le pidió matrimonio en el concurso al mister y ya aceptó pero ha sido este inicio de septiembre en dónde lo han formalizado.

Los concursantes compartían en sus perfiles de Instagram unas instantáneas muy emotivas en dónde se puede ver la fiesta que prepararon para oficializar el 'si, quiero'. La pedida ha sido en la intimidad con sus seres má queridos y ambos tienen una cara de felicidad impresionante. "HE SAID YES! Nunca olvidaré el 04/09/2022, la noche en que le pedí matrimonio al amor de mi vida junto a nuestra familia y aquellos buenos amigos que tanto nos quieren. ¡Ha sido mágico, muchas gracias!", comenzaba en texto con una recopilación de fotos.

"Pd: la anécdota más graciosa de la noche es cuando le voy a poner el anillo a mi futuro marido sin que me respondiera si o no, yo lo daba por hecho y entre los nervios … me ha encantado este momento. ¡Y SI, HAY BODORRIO AMORES!", continuaba explicando a sus más de 400.000 seguidores en Instagram demostrando que, aunque su relación ha atravesado fuertes altibajos, a día de hoy todos esos problemas ya forman parte del pasado.

Muchos han sido los 'likes' que está recibiendo la pareja y los comentarios no se han hecho de rogar. Uno de los que más les habrá hecho ilusión a Alejandro y a Tania es el de su gran amiga Anabel Pantoja: "Ohhhhh como os merecéis esto!!! Ya estoy buscando vestido".