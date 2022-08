"¿Vamos a ser padres? Sí". Con estas sorprendentes palabras, Tania Medina y Alejandro Nieto han confirmado que quieren tener hijos más pronto que tarde, e incluso se han aventurado, en su canal de mtmad, a predecir que tendrán primero un niño y luego una niña. Sin embargo, la pareja se ha apresurado a decir que "todavía no" porque tienen "muchas cosas que hacer". Los tortolitos, tras volver de 'Supervivientes 2022' con el cheque del ganador bajo el brazo, están haciendo grandes planes para su vida juntos, y ésta no ha sido la única gran noticia que han dado.



El propio Alejandro ha confirmado, a través de sus redes sociales, que tras bastante tiempo saliendo con Tania Medina, y con dinero calentito en el bolsillo, ha llegado el momento de irse a vivir juntos: el gaditano y la canaria han alquilado un piso para los próximos meses para ir asentándose mientras él cobra el cheque de 200.000 euros como ganador de 'Supervivientes', pero el sueño de Alejandro va mucho más allá: "Ahora mismo estamos de mudanza. Nos hemos alquilado un piso para cuatro o cinco meses mientras cobro y pueda hacerme mi casita". Efectivamente, lo que el modelo quiere es construirse su propia casa como ya han hecho otros famosos como Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio. "Lo que quiero es tener una casa. Lo que he dicho siempre, es lo que quiero, lo que deseo", ha añadido Alejandro.

Parece que la pareja, ahora que suma billetes en el banco tras su participación conjunta en 'Supervivientes', por fin se puede permitir soñar a lo grande, y es que, además, enamorados como están, han confirmado que otro de sus planes es pasar por el altar: "Cuando estás enamorado de una persona, como yo lo estoy de Tania, me gustaría hacerlo todo con ella: casarme, tener hijos, tener una vida... todo", ha dicho él, mientras que Tania no ha negado que se le está despertando el instinto maternal: "Antes no quería, pero ahora pienso que sería una de las sensaciones más bonitas del mundo, eso dice siempre mi Ale". Y es que, tras la sorprendente pedida de mano en el reality y el tatuaje que se han hecho juntos por amor, ¡ya poco más les queda para afianzar su relación!