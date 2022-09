Rocío Carrasco ha entrado de nuevo por la puerta grande de Telecinco poniendo a todos los miembros de su familia mediática en su sitio. El estreno de 'En el nombre de Rocío' en abierto ha dejado momentazos como el tierno mensaje de Sandra Barneda a Rocío Carrasco nada más empezar, pero también momentos polémicos, como el que hubo en el debate entre Rocío Carrasco y Lydia Lozano antes incluso de empezar la emisión del capítulo: "Todo lo que he vivido al lado de tu padre y en este caso al lado de Raquel Mosquera, ¿Es mentira? ¿Ella me ha mentido?", preguntó la colaboradora, algo que Rocío no tardó en confirmar.

"Ella te ha mentido", le dijo hasta en dos ocasiones. Lejos de hacer una autocrítica por no haber pedido cuentas a Raquel Mosquera cuando daba informaciones en los platós y fuera de ellos, Lydia se empecinó en un "todos la creímos" por la seguridad con la que decía las cosas. "Yo sé lo que has vivido conmigo, no con ellos, (pero) ella te ha mentido", le aseguró Carrasco. "Pues la tendré que llamar mañana", dijo Lozano, ante lo que Rocío no pudo evitar soltar una carcajada: "Pues a ver si te lo coge", dijo, antes de añadir el gran zasca de la noche: "A mí, desde luego, no me llamaste cunado ella te mintió".

Lydia, sin embargo, no quiso entrar al trapo. "Bueno, tú en esa época no estabas... estabas en otro mundo", se disculpó. Pero la disculpa no valió para nada: "Pero tú no lo sabías, me podías haber llamado".

A pesar del 'rapapolvo', Lydia quiso dejar claro en que no todo lo que vivió con Pedro Carrasco y Raquel Mosquera, con quienes tuvo una gran amistad, fue mentira: "Yo viví una historia de amor. Eso no me lo puede quitar nadie. Yo he cenado con ellos, he viajado con ellos, he estado en muchas ocasiones con ellos…", pero aún así, Rocío quiso que se diera cuenta de una cosa: "¿Pero a que la relación que tú tenías con ellos dos era totalmente diferente a la que tenías con mi padre y mi madre? Cuando tenías relación con mi madre, era mucho más de casa", algo en lo que Lydia tuvo que dar su brazo a torcer y le tuvo que dar la razón: "Es que tu padre se alejó de los amigos para estar solamente con Raquel".

La periodista se aferró a tratar de defender su profesionalidad durante los años en los que dio por verdaderas las informaciones que Raquel Mosquera daba en televisión y en sus entrevistas, pero incluso Sandra Barneda le tuvo que decir que no era momento de estar a la defensiva, sino de hacer autocrítica. "Con lo insistente e incisiva que tú eres, ¿no le decías 'dame los cuadernos que los quiero ver'?", dejó caer Rocío, ante lo que Lydia sólo pudo escudarse en la intensidad y la vehemencia con la que Mosquera contaba las cosas: "No, pero es que hija mía, yo veía a esa mujer...".



Rocío Carrasco y Lydia Lozano: una enemistad de años

La periodista ha visto a Rocío convertirse de niña a mujer, y es que Lydia siempre tuvo muy buena relación con Pedro Carrasco y sus dos mujeres, Rocío Jurado y Raquel Mosquera. Rocío no ha negado nunca haberle tenido mucho cariño a Lydia, pero con el paso de los años, y su distanciamiento, acabaron incluso en los Juzgados: "Yo no puedo olvidar que he ido a juicios con ellos, porque Fidel me ha demandado muchas veces. Me choca mucho que ella diga siempre que me tiene cariño, que le regalé botas cuando era pequeña y que me veía siempre en su casa, y que luego me demande", llegó a decir Lydia en 'Sálvame', a pesar de que esas demandas a las que se refería siempre fueron por hacer afirmaciones que faltaban a la verdad o incluso eran faltosas.