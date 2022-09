Antonio David Flores acaba el verano por todo lo alto, y es que por sus redes sociales ha anunciado que trae una segunda temporada de su canal de 'Youtube'. Pero eso no es todo, ya que el malagueño ha advertido a su 'Marea Azul' que va a comentar la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco. Parece que las aguas vuelven a moverse pero esta vez por ambas partes, ¿qué opinará la empresaria y su familia mediática de la opinión del ex colaborador?

Durante los meses de verano, Antonio David ha disfrutado de lo lindo con su chica Marta Riesco. La periodista y el padre de Rocío Flores se han pegado unas vacaciones de auténtico lujo. Conciertos, playa, hoteles, chiringuitos... a la pareja no se les ha escapado ni una, y es que ambos han estado en 'stand be' durante el verano, ya que la colaboradora de varios programas de 'Mediaset' se apartó de la tele tras su última polémica con Rocío Carrasco. Tanto Marta como Antonio David vienen con energía de sus vacaciones, y es que ambos tiene mucho contenido para sus canales de 'Youtube'.

Youtube

Tal y como lo ha anunciado el malagueño, la nueva temporada de su canal llega para comentar 'En el nombre de Rocío': "Mira por donde veo que en Telecinco comienza la segunda temporada de Rocío Carrasco. Yo pensaba que en el primero ya había tenido suficiente pero ya veo que no, que continúa hablando de mí. Es como el perro de presa que no te suelta hasta que no te mata. ¿La novedad? Vamos a analizar la segunda docuserie de Rocío Carrasco con colaboradores. Yo voy a contar mi experiencia y lo que he vivido y otras personas también darán su opinión", explicaba. Habrá que estar atentos a todos los acontecimientos que crean los protagonistas de esta historia.