Belén Esteban ya está de vuelta después de una larga recuperación tras su operación de tibia y peroné, y también, de sus merecidas vacaciones. Este lunes 5 de septiembre 'Sálvame' recibía con los brazos abiertos a la de Paracuellos del Jarama y parece que llega con mucha energía. Tanto es así que no ha dudado en opinar sobre todos los frentes abiertos que ha habido durante su ausencia. "Tengo un alta por mejoría, entonces puedo volver a trabajar, quiero volver para que mi cabeza esté mucho mejor y volver a mi vida normal que ya estoy muchísimo mejor. El alta seguramente que hasta el año no me la den porque la fractura ha sido muy complicada, pero que estoy bien de verdad, estoy muchísimo mejor", explicaba la colaboradora.

Belén Esteban ha estado a tope con todos los temas que abordaba el programa, y de vez en cuando, se levantaba para dar unas cuantas vueltas al plató por recomendación médica. Era muy graciosa la imagen pero esas caminatas no le han impedido opinar sobre todas las polémicas que ha habido este verano. Entre varios temas conflictivos, la colaboradora ha querido aclarar que ha estado "muy dolida" con una compañera.

Telecinco

El pasado 31 de agosto fue el cumpleaños de su amiga Terelu Campos y nadie del programa fue invitado a sus fiestas. La presentadora dejó claro que lo hacía para evitar polémicas en su lugar de trabajo pero con lo que no había contado es que hay compañeros que son amigos. Belén Esteban no fue invitada y le dolió muchísimo: "Yo la considero mi amiga y me ha dolido", se sinceraba la colaboradora. Inmediatamente Terelu Campos le mandaba un mensaje disculpándose: "Terelu me ha mandado un whatsapp muy bonito y me ha dado una explicación que ella pensaba una cosa. Ya está".

Telecinco

A parte de darle caña a otros compañeros como Kiko Matamoros y defender a capa y espada a su amiga Anabel Pantoja. Belén Esteban llegaba más liberada que nunca, y es que también ha tenido su propia opinión sobre el 'Deluxe' de Olvido Hormigos. La de Paracuellos aclaraba que ya no tiene ningún tipo de problema con ella y soltaba muy orgullosa: "Yo he sido drogadicta hace 14 años y ahora soy una mujer nueva y renovada", como pullita a los ataques que recibió en el pasado de la ex concursante de 'GH VIP'.