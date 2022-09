Tras mucho pedirlo, los seguidores de Rocío Carrasco y de sus docuseries han visto sus plegarias cumplidas: este 6 de septiembre, 'En el nombre de Rocío', la segunda docuserie de la hija de Rocío Jurado, verá la luz en la televisión en abierto. Tras meses en la plataforma 'Mi Tele Plus', en la que se podía ver el contenido sólo bajo pago de una suscripción, el formato vuelve a sus orígenes, pero llega con cambios con respecto a 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', y el más llamativo ha sido en el debate: no estará dirigido por Carlota Corredera.

Rocío y Carlota entablaron una gran amistad durante la emisión de la primera parte de la docuserie, por eso ha sorprendido este cambio: Carlota será sustituida por otra cara muy conocida de Mediaset, Sandra Barneda. Y, como era de esperar, Rocío, preguntada por ese cambio, ha revelado lo que sintió al enterarse: "Me ha hecho muy feliz y mucha ilusión que sea Sandra la presentadora. Somos amigas, tenemos una relación maravillosa. Cuando yo conocí a Sandra en el ‘Hable con ellas’, Sandra fue alguien muy importante para mí junto con Yolanda Ramos y Marta Torné", dijo en la rueda de prensa que se celebró este lunes para la presentación del programa.

Gtres

Aún así, guarda cierta añoranza a Corredera: "Por un lado, sentí alegría por ser Sandra, y luego sentí pena porque no estaba Carlota. Era un sentimiento encontrado", apuntó.

Precisamente por la amistad que une a Rocío con Sandra, la presentadora ha querido dejar claro que también está feliz por este fichaje: "Para mí es un placer estar ahí, poder tener la responsabilidad de formar parte de este proyecto. Me reencuentro con una Rocío distinta a la que yo me encontré en un plató de televisión. Nos une una relación muy especial, pero las dos somos profesionales y vamos a hablar de un tema con el que mucha gente se va a sentir identificado", afirmó, aunque quiso dejar claro ello no va a jugar en su contra: "Mi profesionalidad está sobradamente demostrada, tengo una relación de amistad con ella pero seguiré siendo profesional. No será porque estoy protegiendo a Rocío Carrasco, haga lo que haga".

Gtres

"Es una contestación a muchos años de mentiras"

Rocío también ha querido dar algunos apuntes sobre esta nueva entrega de su docuserie, como que "'En el nombre de Rocío' es una contestación a muchos años de mentiras" por parte de su familia más mediática, y en ella ha aprovechado para poner los puntos sobre las íes y poner a cada uno en su sitio con pruebas. Además, ha negado que lo haga desde el odio o por dinero: "Ese es el argumento fácil para que el que no tiene argumentos donde agarrarse. Jamás he experimentado odio, y no es cuestión de dinero. Es la argumentación de los mediocres que no tienen otra cosa que decir".

Por otro lado, la docuserie viene cargada de polémica sobre duros episodios vividos con Ortega Cano, los motivos de la ruptura de Rocío con su hermana, Gloria Camila, o la realidad detrás la mala relación de Rocío con su tío, Amador Mohedano.

Mediaset

Además, la hija de 'La más grande' también ha mandado un mensaje a sus 'haters', que ni la escuchan ni la respaldan: "No me extraña que se haya producido esta bipolaridad, porque en este país sigue habiendo mentalidades retrógradas y machistas. Ojalá que no hubiera esa división, pero no por mí, sino por los derechos humanos".