Rocío Flores ha sido una de las protagonistas indirectas de este fin de semana. Y es que este 8 de septiembre se celebraba la Virgen de Regla, una cita religiosa prácticamente sagrada para toda la familia de Rocío Jurado quienes se han congregado, un año más, en el balcón de la mítica Rocío Jurado y es que la cantante era muy devota de esta virgen. Allí se daban cita, entre otros, Rosa Benito y Amador Mohedano quienes podrían haberse dado una segunda oportunidad. Sin embargo, la hija de Rocío Carrasco ha sido una de las grandes ausentes a pesar de que ella misma confesaba que, como cada año, estaba invitada a la celebración. "No he podido estar este año, me hubiera encantado pero agradecida a videos que me mandáis como este", escribía en una story sobre un vídeo en el que se veían los fuegos artificiales en honor a la virgen.



Si bien es cierto que el jueves la veíamos en Madrid con un compromiso laboral, este viernes nos ha sorprendido a todos al mostrar una imagen en la que se la puede ver con la ex de su padre, Olga Moreno, confesando el plan que le había impedido viajar a ver la Virgen de Regla: una boda.

"¡Nos vamos de boda! Me he maquillado y peinado yo sola, ni tan mal", escribía la joven en una story en la que se la puede ver con un vestido de color plateado con escote asimétrico. Las dos se dejaban ver un plano muy corto durante un viaje en autobús aunque solo pasaban unos minutos hasta que se dejaban ver con sus vestidos al completo.

Tanto en las imágenes como en declaraciones a los periodistas, Rocío Flores ha dejado claro que su relación con Olga Moreno sigue intacta y que, a pesar de que su padre y ella ya no estén juntos, ellas se siguen queriendo.