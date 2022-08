Rocío Flores está encantada con su trabajo como influencer, y eso le está abriendo grandes puertas en el mundo profesional. La joven, aunque está de vacaciones, no para de gestionar su vida y su carrera, y ahora ha anunciado, tras unas negociaciones, que en noviembre le espera un nuevo trabajo alejado de la televisión: se trata de la gala Golden Nail, se celebrará en el Palacio de Congresos de Barcelona y ella hará de maestra de ceremonias. Un proyecto que, sin duda, puede ayudar a impulsar su carrera y ganar visibilidad también fuera de la televisión.

"Allí nos vemos", contó a través de su cuenta de Instagram este fin de semana, donde dio algunos detalles a pesar de encontrarse de escapada en Granada. La ceremonia tendrá lugar a las 21:00 de la noche el citado día, un congreso muy importante dentro de la industria de las uñas y el 'nail art', un negocio completamente en auge y en el que Rocío tomará parte importante para premiar a los mejores como madrina del evento.

Como director del Congreso Internacional "Golden Nail Congress", tengo el honor y el inmenso placer de anunciaros que la invitada especial y madrina de la cena de gala será Rocío Flores 💅❤.

Os esperamos a tod@s el próximo 12 de noviembre en el Palacio de Congresos de Barcelona! pic.twitter.com/uOCt9kMjFA — Jose Alcaide (@josealcaide222) August 6, 2022

La joven, a sus 25 años, está en el centro del huracán, ya no sólo por su pertenecer a una de las familias más importantes del país, sino también por las polémicas docuseries que ha protagonizado su madre, Rocío Carrasco, en las que ha sacado a la luz su sufrimiento en su matrimonio y divorcio con Antonio David Flores, las vergüenzas de la familia Mohedano y de su especial relación con su madre, Rocío Jurado. A pesar de todo, Rocío Flores intenta mantenerse al margen, y es por ello que sigue su camino personal y profesional, donde le están lloviendo ofertas como este proyecto, que le dará nueva vida a su currículum fuera de la televisión y sus colaboraciones en realities y programas como 'El programa de Ana Rosa.

