En una gala celebrada en Los Olivos Beach Resort, ha tenido lugar anoche la elección de la nueva Miss Universe Spain 2022. Las representantes de todas las Comunidades Autónomas han viajado hasta el sur de Tenerife para aspirar a representar a España ante el Universo. En ella, la representante de Comunidad Valenciana, Alicia Faubel, de 25 años de edad y 1,75 cm de altura se ha impuesto a sus rivales coronándose como la nueva representante de España en el Miss Universo 2022. Junto a ella, la representante de Navarra, Laura Etayo ha sido elegida primera dama de honor y como segunda dama de honor, la andaluza Alexandra Cucu.

Jose Urbano

Recién coronada, Alicia Faubel nos ha concedido unas palabras con las que hemos podido conocerla un poco más.

¿Cómo estás?

Feliz, por supuesto, contenta. Ahora mismo más relajada después de todos los nervioso.

¿Te has tomado una horchata para celebrarlo?

(Risas) Aún no. Me pierde la horchata y estoy deseando llegar a mi tierra, a Valencia, para tomarme una buena horchata ¡de Alboraya!

¿Qué te han dicho tu madre y tu abuela?

Me han cogido enseguida para la prensa y no he podido compartir con ellas tanto como me gustaría. Pero me han dicho que están muy orgullosos pero que, aunque no hubiese ganado, soy la reina.

¿Te lo esperabas?

Uno siempre quiere ganar pero la verdad es que siempre tienes duda y estás nerviosa. Navarra era una competición muy dura porque es una chica impresionante. No solo por lo físico sino por lo que he podido compartir con ella durante una semana y también se merecía la corona.

Navarra ha quedado segunda, ¿qué te ha dicho?

No hemos podido hablar con todo esto.



En el último corte te nombraron la última, ¿qué pasaba por tu cabeza?

Bueno, que la vida sigue y que no pasaba nada.

Jose Urbano

Pero sabías que tú tenías posibilidades...

Esa es la mentalidad que tienes que tener. Tienes que decir 'soy yo, soy la mejor y voy a por todas' pero teniendo en mente que a lo mejor no.

¿Qué tiene que tener una Miss Universo España?

La misión imposible de Miss Universo, además de tener carisma tiene que tener seguridad en sí misma. Yo quiero lanzar un mensaje, tengo un proyecto social en el que me gustaría trabajar de la mano con Miss Universo que tiene que ver con los trastornos alimenticios y las inseguridades que es un tema que me afectó a una joven edad. Actualmente en España tenemos más de 3.000 casos de trastornos alimenticios que afectan a personas de 14 a 25 años y como yo he tenido experiencia en este sector me gustaría poder ayudar a todas las personas a quererse más.



Es algo en lo que seguiré trabajando, que no tiene que ver con la corona sino conmigo misma, de querer ayudar a mi entorno y a la sociedad y sentirme bien. Lo bueno de la corona es que me brinda la oportunidad de ser escuchada. Miss Universo es una plataforma que te brinda la oportunidad de ser escuchada con millones de seguidores.



¿Tuviste mucha presión?

Sí. Yo tuve mucha presión en la industria de modelaje con 17 años por no encajar quizá en el 90-60-90, por tener más caderas o centímetros. Y cuando tienes esa edad y alguien te dice 'no eres lo suficientemente delgada', no tienes la seguridad en ti misma y te puede causar muchos problemas. A día de hoy no estoy encarcelada a la dieta y quiero hacer hincapié en que para todo hay un balance: comer sano y poderte comer tu horchata de vez en cuando (risas).

Jose Urbano

¿Te consideras una Miss? Porque es más una profesión que va por dentro.

Por supuesto. Miss además de ser un honor, es una responsabilidad y tienes que estar lista para asumir los cargos que vienen con esta responsabilidad. Tienes que asumir que cuando eres una Miss vas a ser una inspiración y tienes que estar preparada y capacitada para dichas responsabilidades.



¿Qué te gustaría hacer este año?

Grandes cosas. Me gustaría poder ayudar a mucha gente y usar mi voz de la manera correcta.



¿Te quedarás en Valencia?

Estoy mirando más de cara internacional. Me quiero centrar en mi preparación de cara a Miss Universo.

Con 17 años te fuiste de casa a Filipinas, Hong Kong... para trabajar como modelo, ¿crees que siendo Miss Universo te cierran puertas?

No creo que tenga nada que ver pero sí es cierto que ahora mismo prefiero centrarme en esto más que como modelo, porque Miss Universo es ser más una voz. No me gustan tanto las pasarelas como hablar.

¿Cómo está tu corazón?

Mi pareja no está aquí pero desde la distancia me ha estado mandando todo el apoyo y el camino, le he llamado y me ha dado la enhorabuena. Él reside en Emiratos Árabes y no ha podido venir por trabajo.

¿Cómo llevas la distancia?

Obviamente ahora mismo mi prioridad con 25 años es el trabajo y quiero mantenerlo así. La única prioridad que tengo por delante del trabajo es mi salud y mi familia, el amor va en cuarto lugar. Y él lo sabe desde el principio.

Jose Urbano

Estudiaste interpretación, ¿qué actrices te gustan?

Scarlett Johansson, Amanda Seyfried, Angelina Jolie... y españolas, por supuesto, Penélope Cruz que ha sido una auténtica embajadora de España. Aunque mi prioridad ahora mismo no es la interpretación sino que voy a hacer un curso de formación online de auxiliar de psicología, es decir, un psicólogo que trata a estudiantes de secundaria y primaria que es donde quiero centrarme, porque en la adolescencia es donde somos más vulnerables a los trastornos alimenticios, donde nuestra personalidad aún no está formada. Si aprendemos en esta adolescencia a crear una personalidad fuerte, nos evitamos muchos problemas en el futuro.