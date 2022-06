Penélope Cruz cumple uno de sus sueños. La actriz, que hace unos días recibió la mala noticia que su Estrella de la Fama y la de su marido en Madrid habían sido destrozadas, ha pasado por el festival Tribeca de Nueva York para presentar su nueva película 'Competencia oficial' en la que trabaja con Antonio Banderas. Con un total look de Chanel, firma de la que es embajadora, Penélope habló del rodaje de esta película en plena pandemia mundial por coronavirus. "Me siento agradecida de traer una película que hicimos durante el covid, que tuvimos que detener durante seis meses, y eso es mucho tiempo. Pensamos que tal vez se derrumbaría ya que estábamos a un mes de terminar. ¡Ahora, podemos llevar nuestra película a todas partes, alrededor del mundo!" fueron sus palabras a 'W Magazine'.

En el vídeo de la parte superior, Penélope Cruz, que brilló con un vestido rosa de Chanel en la última cena organizada por la firma francesa, habla de su nueva película y revela por qué gracias a ella ha cumplido un sueño. Y es que su 'partenaire' en 'Competencia oficial' es Antonio Banderas con quien, aunque ya había coincidido en otros trabajos, es la primera vez que comparten escenas en un filme algo que para la ganadora del último Premio Nacional de Cinematografía es todo un sueño. ¡Dale al play y escucha sus palabras!

Gtres

En 'Competencia oficial', bajo la dirección de Gastón Duprat y Mariano Cohn, Penélope Cruz, de 48 años, da vida a Lola Cuevas, una reconocida cineasta que es contratada por un multimillonario para crear una película que haga historia. Éste contrata también a dos actores: Félix Rivero, a quien da vida Antonio Banderas, e Iván Torres (Oscar Martínez) que no tienen una buena relación y Lola deberá conseguir que trabajen juntos.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io