Carpaccio de calamar con ensalada de pepino y cebolla Getty Images Ingredientes: 1 cucharadita de aceite de nuez, 1 lima, 1 limón, 1 mandarina, 1 cucharadita de salsa de soja, 1 cebollas roja encurtida, sal, 3 cucharadas de vinagre, 500g calamares, miel. Elaboración: 1.- Limpiar bien el calamar quitando todas las visceras, las aletas y la piel. Con un cuchillo muy bien afilado cortar a lo largo y en ángulo para formar tiras lo más finas y anchas posibles. Reservar en nevera. 2.- Rallar la piel del limón, la lima y la mandarina. Hacer zumo con estos tres cítricos. Poner un cazo al fuego con el zumo, un poco de miel, el aceite de nuez y la salsa de soja. Mantener hasta reducir un poco. 3.- Cortar el pepino en rodajas muy finas y ponerlo en agua con un poco de sal y vinagre durante una hora. Servir el calamar espolvoreado con la ralladura de cítricos y con la salsa del paso dos. Acompañar con el pepino y la cebolla encurtida.

Carpaccio de manzana verde Angélica Heras_HF Ingredientes: 1 manzanas verde doncella, frambuesas, limón. Elaboración: Congelar la manzana durante una hora más o menos. Es un truco para que, al cortarla, permita crear láminas muy finas. Sacar el corazón de la manzana y cortar la fruta en rodajas delgadas. Montar el plato alternando la manzana con las frambuesas. No preparar el plato con mucha antelación pues la manzana así cortada se oxida rápidamente. Para evitarlo, añadir unas gotas de limón. Si al probar la manzana está muy ácida, espolvorear por encima una cucharadita de azúcar glas.

Sopa de cebolla con mújol y yema de huevo Getty Images Ingredientes: 1/2l de caldo de verduras, 4 rebanadas pan de molde, 80g huevas de mújol, 4 huevos, 20g mantequilla, aceite de oliva, sal y pimienta, 2 cebolla dulce Elaboración: 1.- Poner una sartén al fuego con tres cucharadas de aceite de oliva y un ajo aplastado sin pelar. Mantener al fuego hasta que se dore bien el ajo. Retirar el ajo. 2.- Pelar y picar una cebolla dulce grande. Añadir a la sartén la cebolla picada y rehogar hasta que quede transparente sin que se empiece a dorar. Incorporar el caldo de verduras y salpimentar. Mantener a fuego suave 10 minutos. Retirar y pasar por la batidora para obtener una crema suave. 3.- Untar cuatro rebanadas de pan con mantequilla. Tostarlas por una de sus caras en una sartén al fuego. Retirar y con un cortador sacar del pan cuatro círculos pequeños. Separar las yemas de las claras. Poner encima de los círculos de pan las huevas de mújol y en el centro de cada uno posar una yema de huevo. Salar la yema. Emplatar la crema de cebolla con la rebanada de mújol y huevo encima. Espolvorear un poco de cebollino picado.

Ensalada de mar y tierra Angelica Heras Ingredientes: 250g tomates cherry, 80g alga dulce cocida, 80g alga espagueti de mar cocida, 80g alga wakame, 80g lechuga variada, 100g aceite de oliva virgen extra, 50g vinagre balsámico de módena, 2g de sal fina Elaboración: Lavar la lechuga y los tomates. Cortar todas las verduras en trocitos. En un vaso de cristal o en un bol disponer tanto las verduras de tierra como de mar, superpuestas en varias capas. Elaborar una vinagreta con la sal, el vinagre, el aceite y , cuando esté bien emulsionada, aliñar las verduras. El aliño lo servimos en el momento de comer.

Ensalada picante de calabacín y mozzarella Getty Images Ingredientes: 1/2 guindilla, 1 limón, 4 calabacines, 150g mozzarella fresca, aceite de oliva virgen, sal y pimienta, menta fresca Elaboración: 1.- Proteger las manos con guantes de látex y rallar media guindilla roja fresca. Hacer zumo de un limón y rallar la piel. Poner en un bol cinco cucharadas de aceite de oliva virgen, el zumo de limón y su ralladura, la guindilla y un poco de sal y pimienta. Batir. 2.-Lavar y secar dos calabacines. Con pelador o con mandolina cortar en láminas finas el calabacín. Poner las láminas de calabacín en el bol con la vinagreta preparada. 3.- Lavar, secar y picar la menta. Escurrir el calabacín y poner en ensaladera junto con las bolas de mozzarella. Espolvorear la menta picada por encima y añadir un chorrito de aceite de oliva virgen.

Macedonia de frutas exóticas Nerea Lopez Ingredientes: 1 kiwi, 1 mango, 1 papaya, media piña, nata montada Elaboración: Pelar la fruta y cortar en trocitos. Colocar en un molde combinando las distintas frutas. De esta forma conseguimos dar una forma redonda Una vez formado el plato, decorar con una cucharada de nata.

Merluza al horno con polvo de aceitunas Getty Images Ingredientes: 700g merluza, 150g aceitunas, 1dl aceite de oliva virgen, sal y pimienta, 2 ajos negros, 1 huevo, 1/2 limón. Elaboración: Precalentar el horno a 180º. Poner en vaso de batidora el zumo de medio limón, un huevo, sal y pimienta, dos ajos negros y un dl de aceite de oliva. Meter la batidora hasta el fondo del vaso y empezar a batir al mismo tiempo que subimos la batidora lentamente. Reservar la mayonesa de ajo negro obtenida. Escurrir bien la aceitunas negras sin hueso. Ponerlas en el microondas a la máxima potencia durante siete minutos. Retirar, dejar enfriar y aplastar con rodillo para obtener el polvo de aceitunas. Salpimentar la merluza y pintar con aceite de oliva. Meter al horno precalentado y dejar 10 minutos. Retirar, añadir un poco de aceite de oliva, espolvorear con el polvo de aceitunas y acompañar con la mayonesa o alioli negro.

Merluza al vapor con salsa de cítricos Getty Images Ingredientes: 0.5dl agua, 2l limón, 60g mantequilla, 0.5dl caldo de carne, sal, 1 cucharadita de maicena, 1 nabo, 250g kale, 4 lomos de verdura. Elaboración: 1.- Con ayuda de una mandolina cortar unas láminas de nabo lo más finas posible. Picar el resto del nabo en dados pequeños. Poner todo en un bol con medio dl de limón, un dl de agua, un poco de sal y medio cucharadita de azúcar. Dejar macerando dos horas en la nevera. 2.- Poner una sartén al fuego con 60 g de mantequilla, un poco de sal y media cucharadita de maicena. Rehogar unos segundos e ir añadiendo poco a poco y sin dejar de remover, primero el agua, luego medio dl de limón y, por último, el caldo de carne hasta obtener una crema suave. Reservar caliente. 3.- Lavar las hojas de kale y ponerlas en un vaporera, colocando sobre ellas los lomos de merluza salpimentados. Mantener en la vaporera de ocho a diez minutos. Servir la merluza sobre la salsa de cítricos y acompañar con el nabo escurrido y las hojas de kale.

Montaditos vegetales Patricia Gallego Ingredientes: 50g guisantes en conserva, 1 zanahoria, 1 manzana, 250g jamón york, 300g pan de molde Elaboración: Rallar la manzana y la zanahoria. Tostar el pan de molde. Montar el sándwich con los guisantes, la zanahoria, la manzana y el jamón cocido. Aderezar con una cucharadita de mayonesa.

Puré de coliflor con salteado de setas Getty Images Ingredientes: 500g coliflor, aceite de oliva, 1 cebolla, 1dl leche de almendras, sal y pimienta, nuez moscada, 200g setas variadas, 1 ajo, 250g acelgas Elaboración: 1.- Cortar la coliflor en ramilletes. Poner una olla al fuego con la coliflor y abundante agua. Cocer 15 minutos. Retirar, escurrir y poner en vaso triturador con un dl de leche de almendras, dos cucharadas de aceite de oliva, un poco de nuez moscada y salpimentar. Triturar hasta obtener un puré fino. 2.- Pelar y picar la cebolla y el ajo. Limpiar y picar las acelgas y las setas. Poner una sartén al fuego con cuatro cucharadas de aceite de oliva y la cebolla y ajo. Rehogar cinco minutos. 3.- Añadir las acelgas y las setas. Mantener a fuego medio de siete a 10 minutos. Servir el puré de coliflor con las acelgas y setas encima.

Salmón al horno con naranja y pimentón Getty Images Ingredientes: 700g salmón fresco, 1 cebolla, 1/2 limón, 2 naranjas, 1 guindillas verde, 80g nueces, aceite de oliva, 1 cucharadita de pimentón dulce, sal y pimienta. Elaboración: 1.- Precalentar el horno a 180º. Pelar la cebolla y la naranja y cortar en rodajas finas. Hacer zumo de medio limón. Cortar en aros la guindilla. Picar las nueces. 2.- Poner cuatro trozos de salmón en una bandeja de horno. Salpimentar y espolvorear una cucharadita de pimentón, rociar con un poco de aceite de oliva. Poner encima las rodajas de naranja, la cebolla, la guindilla y las nueces picadas 3.- Meter al horno precalentado 10 minutos. Retirar y servir.

Dulces de sandía Gema Checa Ingredientes: 200g sandía, 200ml agua, 1 cucharada de algas agar-agar Elaboración: Poner agua en un cazo con el agar agar y remover hasta que se disuelva. Colocar el cazo al fuego y llevarlo a ebullición. Dejar hervir durante 5 minutos removiendo con una cuchara de madera. Limpiar la sandía, retirando la piel, parte blanca y pepitas. Con un cuchillo, cortarla en trozos. Poner en el vaso de la batidora y triturar hasta obtener un puré. Añadir al puré de sandía el agar agar disuelto en agua y mezclar bien. Verter la mezcla en cubiteras y dejar en el frigorífico 2 horas. Utiliza cubiteras con formas divertidas o cuaja el dulce en una bandeja plana amplia y córtalo con un cortapastas. Puedes hacer este plato con cualquier otra fruta de temporada.

Sardinas al horno con kale Ingredientes: 700g sardinas, 250g kale, 2 limones, sal y pimiento, 40g panko y aceite de oliva Elaboración: 1.- Precalentar el horno a 180ºC. Quitar las vísceras a las sardinas. Lavar en agua fría y secar bien. Calentar en una olla un litro de agua y escaldar las hojas de kale 10 segundos. Retirar y secar. Picar las hojas. Reservar. 2.- Poner en un bol las hojas picadas, un poco de sal y pimienta, una cucharada de aceite de oliva y el zumo y la ralladura de medio limón. 3.- Rellenar las sardinas con la mezcla de kale. Poner las sardinas sobre una bandeja de horno forrada con papel de hornear. Salar las sardinas, añadir un hilo de aceite por encima y espolvorear el panko. Dejar en el horno de ocho a diez minutos. Servir decorando con una hoja de kale entera y medio limón.

Sopa de apio y pepino Ingredientes: 2 cucharaditas miel, 2 cucharaditas vinagre de sidra, 2 pepinos, eneldo fresco, 4 rabanitos, sal y pimienta, 30g arándanos, hierbas aromáticas, 3 ramas de apio. Elaboración: 1.- Cortar medio tallo de apio en rodajas de medio centímetro. Poner un cazo al fuego con el apio cortado cubierto de agua. Añadir un poco de sal y dejar cocer 10 minutos. Retirar, escurrir y poner en un bol tres cucharaditas de miel y tres de vinagre de sidra. Remover y dejar en la nevera al menos una hora. 2.- Cortar dos pepinos y dos ramas de apio en trozos. Hacer zumo de medio limón. Poner las verduras en vaso de batidora con el zumo de limón, un poco de eneldo fresco y sal y pimienta. Triturar con batidora y colar para obtener una sopa ligera. 3.- Cortar los rábanos en rodajas finas. Montar sobre el centro de un plato sopero las rodajas de rábano con unos arándanos, el apio marinado, un poco de eneldo y otras hierbas aromáticas. Verter en el plato la sopa de pepino y apio bien fría.

Sushi alternativo Ingredientes: 40g huevas de mújol, 1 aguacate, 120g salmón ahumado, 200g arroz, 2 cucharadas vinagre de arroz, 1 cucharadita de azúcar, 4 rabanitos Elaboración: 1.- Poner un cazo al fuego con un vaso de arroz y dos de agua. Tapar y dejar cocer 20 minutos. Retirar del fuego, añadir dos cucharadas de vinagre de arroz y una cucharadita de azúcar. Remover todo, extender el arroz en una bandeja y dejar enfriar. 2.- Cortar los rábanos en rodajas. Pelar y cortar el aguacate en láminas. Cortar el salmón en tiras de un cm. 3.- Pintar moldes en forma de anillo con aceite de oliva. Rellenar con el arroz frío y desmoldar. Poner encima del arroz los rábanos, el salmón y el mújol. Servir con las láminas de aguacate.

Tartar de salmón con guacamole Ingredientes: 1 aguacate, 1/2 limón, cilantro fresco, 1 cucharada de alcaparras, 1 cebolla roja encurtida, 2 cucharadas de mostaza, perejil, 80g fideos de arroz, aceite de oliva, sal, pimienta, 500g salmón fresco. Elaboración: 1.- Pelar el aguacate, quitar la semilla y aplastar su carne con un tenedor. Añadir un poco de cilantro fresco, el zumo de medio limón, una cucharada de aceite de oliva y un poco de sal. Seguir aplastando hasta obtener una mezcla homogénea. 2.- Limpiar y cortar el salmón crudo en dados muy pequeños. Picar fino la cebolla roja encurtida. Poner en un bol las alcaparras, la mostaza, un poco de perejil picado y el salmón cortado y salpimentado. Remover todo y dejar reposar en la nevera 10 minutos. 3.- Mientras poner una sartén al fuego con abundante aceite de oliva y añadir los fideos de arroz con el aceite no muy caliente. Mantener hasta que los fideos doblen su volumen y retirar a papel absorbente. Servir el tartar sobre el guacamole y adornar con los fideos fritos.

Barquitas de tomate Patricia Gallego Ingredientes: 2 latas de atún en conserva, 8 grisines de pan, 150g jamón york, 4 tomates, 2 latas de maíz dulce en grano Elaboración: Lavar los tomates y cortarlos a la mitad. Vacía su contenido con cuidado. Mezclar el contenido del tomate con el atún y los granos de maíz. Volver a rellenar los tomates. A modo de vela, colocar palitos de pan y triángulos de jamón york. Si prefieres, puedes hacer los barquitos con zanahorias cortadas longitudinalmente. Para los más pequenos, utilizar atún en aceite de oliva a al natural.

