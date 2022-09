Ya está todo listo para la gran gala final de Miss Universo España, que tendrá lugar el 10 de septiembre en Los Olivos Beach Resort (Tenerife). Entre más de cien candidatas, se han seleccionado a las catorece mujeres más bellas del país. Ahora, todas las finalistas a alzarse con el título de Miss Universo España se preparan para la gala final en la que se decidirá quién será coronada como reina. Un honor que además tiene como recompensa ser la representante española en el próximo certamen internacional de Miss Universo que se celebrará en el primer trimestre de 2023, con sede aún por determinar. Mujeres como Ángela Ponce, Desiré Cordero, Patricia Yurena o Carla Barber han cumplido ese sueño durante los últimos años, al igual que mucho antes lo hicieran nombres como Eva González o Helen Lindes.

El jurado de Miss Universo España, entre los que está nuestro colaborador Daniel I. Carande, así como nuestra coach de belleza Cuca Miquel, lo tendrá muy difícil para elegir a la ganadora. Te presentamos a todas las candidatas a Miss Universo España para que nos digas cuál es tu favorita.

Estas son las 14 candidatas a Miss Universo España

Alexandara Cucú (Andalucía)

Alexandra Cucú tiene 20 años, mide 1,74 m. Tiene el Bachillerato por Humanidades y actualmente está cursando tercero de Arte Dramático en la ESAD de Málaga. Se define como "comprometida, persistente y empática". Y afirma que cuando necesita inspitación tiene la necesidad de escribir sobre lo que siente en ese momento. "Lo reflejo componiendo canciones sobre ello", cuenta.



Carmen Cabello (Aragón)

Carmen Cabello tiene 25 años y mide 1,72 m. Es modelo y estudiante y se define como "carismática, determinada y trabajadora". Como curiosidad sobre ella, cuenta que en su infancia vivió en tres países diferentes.

Catherine Peláez (Asturias)

A sus 19 años, Catherine Peláez es estudiante de Marketing y Publicidad. Mide 1,77 m y se considera una persona "humilde, inteligente y constante". Le encanta el deporte y es entrenadora de balonmano (a niño de 4-9 años). "Me encanta la repostería e irme de rutas a desconectar con la naturaleza", desvela como curisosidad.

Nadia Sanromá (Baleares)

Nadia Sanromá tiene 28 años y mide 1,73 m. Tiene un grado universitario en educación infantil y actualmente cursa un grado universitario de educación primaria. Se define como "luchadora, perseverante y responsable". Como curiosidad sobre ella: "Me gusta que una sonrisa puede romper barreras".

Susana Medina (Canarias)

Tiene 23 años y mide 1,81 m. Estudia Derecho y Marketing digital. ¿Tres palabras que la definan? "Constante, trabajadora y auténtica". Tiene claro lo que le llevó a presentarse a este certamen: "Soy una mujer muy empática que no aguanta las injusticias, eso me hizo dedicarme al derecho y a los certámenes de belleza. Para poder tener una voz con mayor repercusión y empoderar a la mujer".

Lidia Brihuega (Castilla La Mancha)

Tiene 21 años y mide 1,71 m. Estudia Marketing y Publicidad y se define como una persona con "empatía, ambición y seguridad". Lidia desvela como curiosidad sobre ella: "Tengo una cicatriz en el vientre debido a un teratoma por el que me tuvieron que intervenir con tan solo 20 años, quitándome uno de mis ovarios".

Paula Ortega (Cataluña)

Paula Ortega tiene 27 años y mide 1,78 m. Tiene formación en enfermería por la universidad de Barcelona y técnica de laboratorio, (Instituto Bonanova). Se considera una persona "apasionada, cercana y perseverante". Como curiosidad destaca: "A los once años gané un concurso de oratoria en inglés en toda Cataluña".

Alicia Faubel (Comunidad Valenciana)

Alicia Faubel tiene 25 años y mide 1,75 m. Tiene formación como modelo y en interpretación y va a comenzar a estudiar un Grado de Auxiliar de Psicología. Se define como "carismática, valiente y bondadosa". La candida cuenta como curiosidad que se fue de casa con 17 años. "Viví en filipinas durante casi cuatro años. Tengo una mentalidad multicultural. Hago boxeo desde los 15 años", destaca.

Elisabeth Pérez (Extremadura)

Elisabeth Pérez tiene 18 años y mide 1,85 m. Va a comenzar a cursar Marketing en la URJC de Madrid y se considera una persona "natural, extrovertida e impredecible". Siempre ha querido ser modelo. "Uno de los pocos recuerdos que conservo siendo muy pequeña, es estar tumbada en el regazo de mi madre viendo el famoso desfile de los ángeles de Victoria's Secret. Desde entonces es un sueño para mí, ser una de ellas, aunque desgraciadamente, me han cortado las alas cancelándolo. Estaré preparada para cuando decidan volver a hacerlo".

Noemí Sartal (Galicia)

Noemí Sartal tiene 24 años y mide 1,78 m. Trabaja como tripulante de cabina de pasajeros y es instructora de imagen y protocolo en escuela de aviación. "Disciplinada, leal y empática" son las palabras con las que se define. ¿Cómo curiosidad? "Todos los días tengo que ir un ratito a la playa para que me dé paz y no me gusta dejar los armarios abiertos".

Ednyller García (La Rioja)

Ednyller García tiene 19 años y mide 1,67 m. Es estilista y maquilladora y se define como, "inquieta, espontánea y extrovertida". Como curiosidad cuenta: "Mi lengua es extremadamente larga".

Arianna Rausseo (Murcia)

Arianna Rausseo tiene 19 años y mide 1,78 m. Ha estudiado diseño gráfico y se define como "leal, aventurera y resolutiva". Le gustan mucho los animales, tanto que ha llegado a tener "canarios, loros, perros, gatos, tortugas y peces, entre otros".

Laura Etayo (Navarra)

Laura Etayo tiene 27 años y mide 1,80 m. Ha estudiado el grado de psicología en la universidad de Salamanca, el máster de psicología general sanitaria en la UNAV y actualmente estudia un máster de terapia sistémica y de pareja avalado por la FEAP (federación española de asociaciones de psicoterapeutas). Trabajo de psicóloga general sanitaria en un gabinete de psiquiatría y psicología en Pamplona. Se define como "comprometida, segura y con luz". Como curiosidad sobre ella cuenta. "Siempre llevo conmigo una libreta y escribo pensamientos. Además, todos los días a las 22:22 pido un deseo. En primero de carrera siempre miraba el teléfono a esta hora y decidí darle un significado".

Aída Romero (País Vasco)

Aída Romero tiene 27 años y mide 1,73 m. Tiene formación en estética y marketing. Y se define como "humilde, valiente y trabajadora. A esta candidata le encantan los animales. "Hace 2 meses adopté un perrito de 3 años en una protectora de Ciudad Real, me encanta disfrutar de mi tiempo libre en familia, el mar me da paz y vivo mi vida como si cada día fuera el último aprovechándolo y disfrutándolo al máximo", cuenta.

